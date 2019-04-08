Можно ли ставить банки: ответ Комаровского
Банками лечат простуду, бронхиальную астму, пневмонию, бронхит. Их ставят при кашле и других проблемах с дыхательными путями. С помощью этого способа из организма выводят токсины.
Врач Евгений Комаровский объяснил, действительно ли этот вид альтернативной медицины эффективен.
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В теории этот метод выглядит так: банка, которую ставят на кожу, приводит к резкому притоку крови, вплоть до разрыва капилляров и мелких сосудов. Микрокровоизлияния активизируют иммунитет. Это, собственно, все. Другого более внятного объяснения нет.
Евгений Комаровский отмечает: современная медицина в банки не верит и ставить банки не рекомендует. Более того, она предупреждает о том, что банки очень нарушают кровообращение в коже и подкожной клетчатке, могут привести к необратимому повреждению сосудов и спровоцировать возникновение кровотечений.
Тем, кто не владеет этой техникой, вполне можно обойтись без этих знаний.
Банки в принципе не рекомендуют ставить детям и категорически не рекомендуют детям дошкольного возраста.
В любом случае продолжительность процедуры не должна превышать 10-15 минут.
Современная медицина в банки не верит и ставить банки не рекомендует
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