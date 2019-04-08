Можно ли ставить банки: ответ Комаровского

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Можно ли ставить банки
Можно ли ставить банки / clinividars.com.br

Банками лечат простуду, бронхиальную астму, пневмонию, бронхит. Их ставят при кашле и других проблемах с дыхательными путями. С помощью этого способа из организма выводят токсины.

Врач Евгений Комаровский объяснил, действительно ли этот вид альтернативной медицины эффективен.

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В теории этот метод выглядит так: банка, которую ставят на кожу, приводит к резкому притоку крови, вплоть до разрыва капилляров и мелких сосудов. Микрокровоизлияния активизируют иммунитет. Это, собственно, все. Другого более внятного объяснения нет.

Евгений Комаровский отмечает: современная медицина в банки не верит и ставить банки не рекомендует. Более того, она предупреждает о том, что банки очень нарушают кровообращение в коже и подкожной клетчатке, могут привести к необратимому повреждению сосудов и спровоцировать возникновение кровотечений.

Тем, кто не владеет этой техникой, вполне можно обойтись без этих знаний.

 
Врач Евгений Комаровский
“Для тех, кто овладел навыками, стоит отметить: банки и их садистскую разновидность "баночный массаж" нельзя применять при любых кожных, аллергических или инфекционных болезнях, при склонности к кровотечениям, в ситуациях, когда ребенок получает препараты, снижающие свертываемость крови (например аспирин)”.

Банки в принципе не рекомендуют ставить детям и категорически не рекомендуют детям дошкольного возраста.

В любом случае продолжительность процедуры не должна превышать 10-15 минут.

Сучасна медицина в банки не вірить і ставити банки не рекомендує
Современная медицина в банки не верит и ставить банки не рекомендует

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Доктор Евгений Комаровский
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