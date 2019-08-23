Можно ли стимулировать роды касторкой

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Касторка для родов
Касторка для родов / unsplash.com

В последние недели беременности кажется, что она не закончится никогда: живот уже мешает нормально спать, у многих отекают ноги.

Беременность считается доношенной, начиная с полных 37 недель, то есть после этого ребенок может родиться в любой момент. Когда ждать уже совсем нет сил, возникает соблазн использовать натуральные методы стимуляции родов – от упражнений и секса до шампанского и касторки.

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На самом деле не доказана эффективность ни одного из этих способов, а варианты, когда схватки все же начинались сразу после секса, пробежки или чая с малиной, скорее всего, являются совпадениями – чем больше проходит времени, тем меньше остается ждать.

Касторка не допоможе стимулювати вагітність
Касторка не поможет стимулировать беременность

Но если некоторые способы безвредны и помогают отвлечься от ожидания и расслабиться, то такие, как прием касторового масла или сухофруктов в больших количествах, могут нанести вред, пишет Mama Natural

По сути, это слабительные средства, которые вызывают бурную реакцию кишечника; по данным исследований, этот метод стимуляции родов безопасен, но неэффективен.

Но некоторые гинекологи считают, что применение слабительных может закончиться чрезмерным возбуждением мускулатуры матки и отслоением плаценты. Даже если этого не произойдет, диарею вряд ли можно назвать комфортным состоянием.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Беременность и роды Народная медицина
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