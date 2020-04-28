Можно ли удалять родинки летом

Сейчас можно найти много информации, что удаление родинок, летом проводить нельзя. Многие считают, что в следствии воздействия солнечных лучей, на месте удаленного невуса (родинки) может развиться меланома или рак кожи.

Влияние солнечного света на место любой операции или травмы кожи увеличивает шанс возникновения рубца и не более, рассказал дерматолог Олег Задвирський, пишет 24 канал.

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Иными словами, единственное, чем человек рискует, попадая под солнце после удаления родинки – получить рубец. Ни о каком риске развития меланомы и раке кожи на месте удаления родинки при воздействии солнца речь не идет.

Чаще всего опасность образования рубца возникает в местах с большим количеством солнечных дней, которые выбирают в период отпуска.



Летом можно удалять родинки/ novoderm.com.ua

Можно ли удалить родинку летом, если планируете на море?

Да, никаких проблем, но только в том случае, если вы уверены, что сможете:

закрывать место удаления одеждой в течение 2 месяцев

в крайних случаях – наносить солнцезащитный крем SPF-50.

Эти меры сведут минимум возможность развития рубца на месте удаления.

Какие родинки лучше не удалять летом?

Лучше не уделять родинки, расположенные на лице. Ходить во время отпуска с закрытым лицом или с толстым слоем солнцезащитного крема – не очень привлекательная перспектива.

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