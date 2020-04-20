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Можно ли возобновить обучение в школах и университетах: объяснение вирусолога

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Можно ли возобновить обучение в школах и университетах / Unsplash

Вирусолог Алла Мироненко считает, что не следует восстанавливать обучения в школах и университетах весной, ведь это может привести к обострению эпидемической ситуации.

Об этом рассказала врач-эпидемиолог Алла Мироненко в интервью РБК-Украина.

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По словам вирусолога, у школьников и студентов уже налажено дистанционное обучение, и таким способом они могут закончить учебный год.

Когда речь идет о выпуске из высшего учебного заведения или школы, то в таком случае можно в индивидуальном порядке назначать им тестирование по необходимости. А чтобы все они собирались в одном классе или аудитории – это приведет к обострению эпидемической ситуации,
– добавила Мироненко.

Врач добавила, что, вероятно, пик коронавируса может быть осенью. Она добавила, что в стране во время карантина можно запустить общественный транспорт, однако при условии, что все пассажиры будут придерживаться масочного режима, обрабатывать руки или перчатки. А также Мироненко напомнила о важности того, чтобы люди следили за руками и не прикасались ними к лицу.

"Нужно понимать, что, во-первых, впереди лето. И я очень надеюсь, что летом будет полегче, потому что в эту пору респираторные инфекции неактивны. Этому способствуют различные факторы: солнце, ветер, открытые окна. Хотя этот вирус новый, и он более устойчив, чем, например, вирус гриппа. И в то же время менее устойчив, чем другие безоболочные вирусы", – отметила она.


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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Новости Украины Здоровье Здоровая жизнь Коронавирус в Украине Дистанционное обучение Учеба Образование в Украине
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