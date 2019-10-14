Можно ли заболеть гайморитом, если не лечить насморк
В сезон простуды опасения заболеть гайморитом растут. Как не допустить гайморит и как его лечить, если симптомы уже есть.
Острый синусит и гайморит – это одно и тоже. Гаймориты бывают бактериальными и вирусными.
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Чаще люди болеют вирусными гайморитами.
Пазуха – это полость внутри костей черепа. Основная функция гайморовой пазухи – согревать и очищать воздух при вдохе. Основная причина гайморита – попадание в гайморову пазуху неспецифических микроорганизмов (стафилококков, стрептококков) и вирусов, которые попадают в полость синуса из носа.
Поскольку гайморовая пазуха – это просто продолжение полости носа, то во многих случаях, даже при легком насморке, она может отекать.
После рентгена врач укажет это как "пристеночное утолщение слизистой", но это не значит, что у вас гайморит.
Синусит действительно может возникнуть из-за обычного насморка, но предупредить его невозможно.
Поэтому капли против насморка не являются панацеей, довести до гайморита тем, что вы не лечите насморк, невозможно.
Факторами, провоцирующими гайморит, являются ОРВИ и ОРЗ.
Как начинается гайморит
Симптомы бактериального синусита проявляются в головных болях, заложенном носе, кашле, который сохраняется в течение 10 и более дней, а также повышенной температуре тела и общем плохом самочувствии.
Кроме привычных симптомов ОРВИ, гайморит часто сопровождается следующими симптомами:
- боль в лице, что отдает в зубы, нос, иногда в лоб;
- боль усиливается при надавливании на верхнюю челюсть;
- боль в глазницах;
- гнусавость голоса;
- потеря обоняния;
- периодические гнойные выделения;
- высокая температура,
- слабость.
Если игнорировать симптомы, гайморит может стать хроническим.
Лечение гайморита должен назначать врач
Как лечить гайморит
Начинать лечение можно только после обращения к врачу-отоларингологу. Самолечение может быть бесполезным, а в худшем случае нанести вред. Особую проблему составляет лечение гайморита при беременности.
Вирусный синусит может пройти самостоятельно, а вот бактериальный требует лечения антибиотиками.
При этом следует придерживаться четких требований:
- установить чувствительность микрофлоры к лекарствам;
- применять максимальную дозу антибиотика строго по установленному времени, без перерывов;
- после определения чувствительности и при отсутствии эффекта от принятого препарата в течение 3-4 суток антибиотик меняют;
- при длительном приеме необходимо дополнительное назначение противогрибковых препаратов (во избежание грибковых осложнений).
Особую осторожность назначения антибиотиков следует соблюдать при лечении гайморита у детей.
Лечение гайморита вирусного типа:
- при выраженной температурной и болевой реакции – противовоспалительные препараты с болеутоляющим эффектом и жаропонижающими свойствами;
- облегчение носового дыхания в первые 5-7 дней применением сосудосуживающих капель. Длительный прием противопоказан из-за возможности развития осложнений;
- формы аллергического гайморита требуют подбора антигистаминного средства;
- при тяжелых формах болезни лечение дополняется назначением кортикостероидов.
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