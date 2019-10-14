Можно ли заболеть гайморитом, если не лечить насморк

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Как лечить гайморит
Как лечить гайморит / kosmosophia.com

В сезон простуды опасения заболеть гайморитом растут. Как не допустить гайморит и как его лечить, если симптомы уже есть.

Острый синусит и гайморит – это одно и тоже. Гаймориты бывают бактериальными и вирусными.

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Чаще люди болеют вирусными гайморитами.

 
Гайморит – что это?
Гайморит – это воспаление гайморовых (верхнечелюстных) околоносовых пазух.
Пазуха – это полость внутри костей черепа. Основная функция гайморовой пазухи – согревать и очищать воздух при вдохе. Основная причина гайморита – попадание в гайморову пазуху неспецифических микроорганизмов (стафилококков, стрептококков) и вирусов, которые попадают в полость синуса из носа.

Поскольку гайморовая пазуха – это просто продолжение полости носа, то во многих случаях, даже при легком насморке,  она может отекать.

После рентгена врач укажет это как "пристеночное утолщение слизистой", но это не значит, что у вас гайморит.

Синусит действительно может возникнуть из-за обычного насморка, но предупредить его невозможно.

Поэтому капли против насморка не являются панацеей, довести до гайморита тем, что вы не лечите насморк, невозможно.

Факторами, провоцирующими гайморит, являются ОРВИ и ОРЗ.

Как начинается гайморит

Симптомы бактериального синусита проявляются в головных болях, заложенном носе, кашле, который сохраняется в течение 10 и более дней, а также повышенной температуре тела и общем плохом самочувствии.

Кроме привычных симптомов ОРВИ, гайморит часто сопровождается следующими симптомами:

  • боль в лице, что отдает в зубы, нос, иногда в лоб;
  • боль усиливается при надавливании на верхнюю челюсть;
  • боль в глазницах;
  • гнусавость голоса;
  • потеря обоняния;
  • периодические гнойные выделения;
  • высокая температура,
  • слабость.

Если игнорировать симптомы, гайморит может стать хроническим.


Лечение гайморита должен назначать врач

Как лечить гайморит

Начинать лечение можно только после обращения к врачу-отоларингологу. Самолечение может быть бесполезным, а в худшем случае нанести вред. Особую проблему составляет лечение гайморита при беременности.

Вирусный синусит может пройти самостоятельно, а вот бактериальный требует лечения антибиотиками.

При этом следует придерживаться четких требований:

  • установить чувствительность микрофлоры к лекарствам;
  • применять максимальную дозу антибиотика строго по установленному времени, без перерывов;
  • после определения чувствительности и при отсутствии эффекта от принятого препарата в течение 3-4 суток антибиотик меняют;
  • при длительном приеме необходимо дополнительное назначение противогрибковых препаратов (во избежание грибковых осложнений).

Особую осторожность назначения антибиотиков следует соблюдать при лечении гайморита у детей.

Лечение гайморита вирусного типа:

  • при выраженной температурной и болевой реакции – противовоспалительные препараты с болеутоляющим эффектом и жаропонижающими свойствами;
  • облегчение носового дыхания в первые 5-7 дней применением сосудосуживающих капель. Длительный прием противопоказан из-за возможности развития осложнений;
  • формы аллергического гайморита требуют подбора антигистаминного средства;
  • при тяжелых формах болезни лечение дополняется назначением кортикостероидов.

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