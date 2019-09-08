Можно ли заниматься сексом при онкозаболеваниях

Секс и тяжелые заболевания – это тема, о которой говорить стыдно, а зря. Часто ими болеют молодые люди, ведущие полноценную жизнь. Поэтому важно разобраться, есть ли противопоказания.

Лучше всего обсудить любые вопросы о сексе и химиетерапии со своим врачом. Но, в целом, конечно можно заниматься сексом, проходя курсы хімієтерапія, если вы хотите и можете, рассказала врач-онколог Татьяна Скрипец.

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Какие факторы стоит учесть?

Вид онкологического заболевания. Если диагноз в области онкогинекологии, конечно надо быть очень осторожными. Никакой самодеятельности, просто поговорите с врачом. Например, когда после хирургического лечения можно возобновить половую жизнь или стоит воздержаться.

Это ошибочное мнение, что пациент с онкологическим заболеванием не имеет права на полноценную жизнь.

Вид химиотерапии. Определенные препараты и курсы химиотерапии могут привести к изменениям в слизистой оболочке влагалища, что может увеличить вероятность ее повреждения. А если еще и низкие лейкоциты после химиотерапии, то это прямой путь к инфекции. То же самое касается и снижения уровня тромбоцитов (возможен риск кровотечений). Проговорите этот нюанс с врачом, как часто необходимо контролировать определенные показатели крови, чтобы защитить себя.

Возможность забеременеть во время терапии. Беременеть во время химиотерапии - не рекомендуется. Это касается как женщин, так и мужчин, которые получают химиотерапию. Многие считают, что во время менструации забеременеть нельзя. Но это не так.

Поэтому вспоминаем всю информацию о методах контрацепции.

Есть ли желание заниматься сексом? Побочные эффекты химиотерапии, включая воздействие на гормональный фон, могут снизить либидо. Если нет желания, помните, что в интимных отношениях есть нечто большее, чем секс.

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