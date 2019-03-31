Можно ли заниматься сексом в воде
Секс – не самый главный фактор в отношениях, однако он очень важен. Именно поэтому постоянные партнеры пытаются разнообразит эту сферу. Однако некоторые сексуальные эксперименты могут принести вред и нежелательные последствия. Это и касается секса в воде.
Уролог Дарья Чернышева рассказала, безопасно ли заниматься сексом в воде.
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Каждый половой акт – это повышение риска развития цистита у женщины. Секс в воде, которая наполнена микроорганизмами (бассейны и озера содержат кишечную палочку) – это просто значительно больший шанс получить цистит.
Это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Возбудителями цистита чаще всего является –кишечная палочка, стафилококки и стрептококки. В основном циститом болеют женщины. Часто к развитию острого или хронического цистита приводит анатомо-физиологическое строение мочеполовой системы. Как правило, частота заболевания циститом у женщин возрастает с началом половой жизни.
Врач не рекомендует заниматься сексом в воде людям с рецидивирующими циститами.
Секс в воде не предохраняет от беременности, ведь вода не смывает все сперматозоиды и не защищает от получения инфекций, передающихся половым путем. Поэтому не стоит забывать о защите.
Вода смывает естественную смазку, что приводит к относительной сухости влагалища и дополнительного травмирования нежных слизистых оболочек интимной зоны.
А если вода еще и соленая – то о приятных ощущениях без геля-смазки на основе силикона можно забыть. Кроме того, все эти микротрещины – это прямой путь для инфекций.
Можно ли заниматься сексом в воде
Поэтому такие эксперименты подходят только постоянным партнерам, которые используют гормональные контрацептивы или спирали или все же не прочь беременности. В общем уролог предостерегает от секса в воде.
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