Секс – не самый главный фактор в отношениях, однако он очень важен. Именно поэтому постоянные партнеры пытаются разнообразит эту сферу. Однако некоторые сексуальные эксперименты могут принести вред и нежелательные последствия. Это и касается секса в воде.

Уролог Дарья Чернышева рассказала, безопасно ли заниматься сексом в воде.

Читайте также: Почему не все женщины любят заниматься сексом

Каждый половой акт – это повышение риска развития цистита у женщины. Секс в воде, которая наполнена микроорганизмами (бассейны и озера содержат кишечную палочку) – это просто значительно больший шанс получить цистит.

Цистит – что это? Это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Возбудителями цистита чаще всего является –кишечная палочка, стафилококки и стрептококки. В основном циститом болеют женщины. Часто к развитию острого или хронического цистита приводит анатомо-физиологическое строение мочеполовой системы. Как правило, частота заболевания циститом у женщин возрастает с началом половой жизни.

Врач не рекомендует заниматься сексом в воде людям с рецидивирующими циститами.

Секс в воде не предохраняет от беременности, ведь вода не смывает все сперматозоиды и не защищает от получения инфекций, передающихся половым путем. Поэтому не стоит забывать о защите.

Уролог Дарья Чернышева "Кто как представляет себе использование презерватива под водой? Несмотря на то, что это очень "скользко", так еще и не слишком надежно. Все потому, что хлорка, всякие моющие средства и масла (от загара, например) могут разрушать материал презерватива".

Вода смывает естественную смазку, что приводит к относительной сухости влагалища и дополнительного травмирования нежных слизистых оболочек интимной зоны.

А если вода еще и соленая – то о приятных ощущениях без геля-смазки на основе силикона можно забыть. Кроме того, все эти микротрещины – это прямой путь для инфекций.



Можно ли заниматься сексом в воде

Поэтому такие эксперименты подходят только постоянным партнерам, которые используют гормональные контрацептивы или спирали или все же не прочь беременности. В общем уролог предостерегает от секса в воде.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.