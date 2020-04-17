Можно ли заразиться коронавирусом через одежду и обувь
Возбудитель коронавирусной болезни – SARS-CoV-2 способен жить на разных поверхностях достаточно долго. Может ли человек переносить коронавирус на одежде и каких правил придерживаться, чтобы избежать заражения через контакт с одеждой.
Вирусологи Кэтлин Джордан и Винсент Сюй, о которых пишет Healthline, провели масштабное исследование путей передачи вирусов. Исследователи утверждают: одежда не является основным источником заражения.
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В лабораторных условиях ученые определили, что коронавирус способен жить на ткани до двух дней, однако нужно понимать, что в обычной жизни условия другие. Благоприятными факторами для вирусов считают влажность и тепло, а ткань имеет сетчатую структуру, поэтому во время прогулки до или из супермаркета часть возбудителя, которая осела на одежде, засохнет и выветрится.
Если человек соблюдает правила гигиены, самоизоляции и не имел контакта с больным, можно не беспокоиться о заражении через одежду.
Впрочем, медикам и людям, которые контактируют с больными часто, лучше применить дополнительные меры. Согласно исследованиям ученых из Уханя, большое количество вируса накапливается на обуви и рукавах одежды. Поэтому их необходимо дезинфицировать и часто менять.
Прежде всего следует защищать дыхательные пути / Фото Unsplash
Что нужно знать об обуви и коронавирусе
В половине исследуемых случаев на подошвах обуви медиков был обнаружен SARS-CoV-2. Но обувь не контактирует с дыхательными путями, поэтому сняв ее и помыв руки, можно не беспокоиться о заражении.
Но можно ли принести вирус на подошвах и таким образом передать его домашнему любимцу?
Случаи инфицирования домашних животных уже были, но все они произошли после контакта с больным хозяином.
Следовательно, основным путем заражения Covid-19 остается контакт с носителем.
Поэтому наиболее эффективными мерами являются социальное дистанцирование, ношение маски или респиратора, самоизоляция и регулярное мытье рук. Добросовестно выполняя рекомендации специалистов, вы сделаете все возможное для профилактики заболевания.
Сколько времени живет вирус на поверхностях / Инфографика 24 Канал
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