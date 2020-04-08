Можно ли заразиться коронавирусом через открытое окно дома: советы Супрун

Риска заболеть коронавирусом путем проветривания помещения нет, зато в "душной" комнате возможность заразиться вирусом, бактериями или грибком возрастает.

Об этом написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

Читайте также Сколько времени и на каких поверхностях сохраняется коронавирус Covid-19: инфографика

В основном коронавирус передается через контакт с каплями, которые образуются в процессе дыхания, кашля или чихания от инфицированного человека. Следовательно, COVID-19 не залетит в открытое окно.

Сейчас ученые изучают то, как долго вирус может задерживаться в воздухе, как на него могут влиять температура или влажность, может ли теоретически человек его вдохнуть. Если просто открыть окно для проветривания – вероятности заразиться коронавирусом нет.

По словам Супрун, в непроветреваемой комнате частицы грязи и пыли дольше зависают в воздухе, поэтому могут быть дополнительными раздражителями и носителями бактерий и вирусов.

Особенно душная комната опасна для младенцев, у которых тяжелый, сухой воздух может вызвать симптомы, похожие на простуду — насморк, чихание и кашель. Проветривайте как можно чаще, делайте влажную уборку, очищайте поверхности с помощью моющих средств или же дезинфекторов,

– подчеркнула экс-глава Минздрава.

Супрун подчеркивает, что стоит иногда выходить на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом.

"Лучше рано утром или поздно вечером, когда меньше людей и проще держать дистанцию. Прогулки полезны и для легких, и для мышц, и для расшатанных карантином нервов", – добавила бывший министр здравоохранения.