МРТ доказало: смартфоны меняют мозг детей

Ученые провели масштабное исследование с использованием МРТ аппаратов и выяснили, что характер белого вещества мозга детей дошкольного возраста, которые проводят много времени за гаджетами, меняется.

Исследование американских ученых подтвердило: длительное использование гаджетов меняет мозг детей.

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В исследовании приняли участие 47 детей в возрасте от трех до пяти лет. Такая выборка не является показательной для поведенческой психологии, но значительной, как для МРТ исследований.

Суть исследования

Сначала родителей опросили о том, сколько времени их дети проводят за гаджетами, какими приложениями пользуются больше всего и есть ли рядом с ними в это время взрослые.

Ответы структурировали в рейтинг соответствии с рекомендациями Американской академии педиатрии.

После этого всем детям провели сканирование мозга МРТ и ряд когнитивных тестов.



Ученые провели сканирование мозга детей

У дете, которые проводили больше времени перед экраном, была иная структура мозга – ниже "целостность белого вещества",

– говорят авторы исследования.

Белое вещество можно понимать как внутреннюю коммуникационную сеть мозга.

Автор исследования Джон Хаттон объяснил, что такая структура нервных волокон связана с худшим развитием речи и навыков чтения.

Белое вещество – что это? Это часть центральной нервной системы, состоящей из проводящих путей (нервных волокон). Белое противопоставляется серому веществу. Белая окраска обусловлена миелиновой оболочкой нервных волокон, которые проводят нервные импульсы.

Белое вещество образует проводящие пути, связывающие отделы головного мозга между собой и со спинным мозгом.

Сколько времени можно проводить детям с гаджетами

Ученые отмечают, что подсчитать "безопасный возраст" или "безопасное время" с гаджетами не просто.

В частности, они говорят, что до трех лет детям не следует вообще играть со смартфонами, планшетами и другими популярными гаджетами.

Иначе, уже в детском саду, ребенок будет иметь искаженное восприятие реальности и сильную привязку к виртуальному миру.

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