МРТ доказало: смартфоны меняют мозг детей
Ученые провели масштабное исследование с использованием МРТ аппаратов и выяснили, что характер белого вещества мозга детей дошкольного возраста, которые проводят много времени за гаджетами, меняется.
Исследование американских ученых подтвердило: длительное использование гаджетов меняет мозг детей.
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В исследовании приняли участие 47 детей в возрасте от трех до пяти лет. Такая выборка не является показательной для поведенческой психологии, но значительной, как для МРТ исследований.
Суть исследования
Сначала родителей опросили о том, сколько времени их дети проводят за гаджетами, какими приложениями пользуются больше всего и есть ли рядом с ними в это время взрослые.
Ответы структурировали в рейтинг соответствии с рекомендациями Американской академии педиатрии.
После этого всем детям провели сканирование мозга МРТ и ряд когнитивных тестов.
Ученые провели сканирование мозга детей
У дете, которые проводили больше времени перед экраном, была иная структура мозга – ниже "целостность белого вещества",
– говорят авторы исследования.
Белое вещество можно понимать как внутреннюю коммуникационную сеть мозга.
Автор исследования Джон Хаттон объяснил, что такая структура нервных волокон связана с худшим развитием речи и навыков чтения.
Белое вещество образует проводящие пути, связывающие отделы головного мозга между собой и со спинным мозгом.
Сколько времени можно проводить детям с гаджетами
Ученые отмечают, что подсчитать "безопасный возраст" или "безопасное время" с гаджетами не просто.
В частности, они говорят, что до трех лет детям не следует вообще играть со смартфонами, планшетами и другими популярными гаджетами.
Иначе, уже в детском саду, ребенок будет иметь искаженное восприятие реальности и сильную привязку к виртуальному миру.
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