Мужчина из города Ратлам, расположенного на западе индийского штата Мадхья-Прадеш, умер от коронавируса. Раньше он называл себя святым и "лечил" больных от коронавируса, целуя их руки.

Об этом пишет издание The Star. Так, целитель считал, что может "выгонять" коронавирус с помощью экзорцизма и целования рук.

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Предварительно мужчина передал вирус более 24 людям, которые контактировали с ним. Практика поцелуев в районе Ратлам отрицала все протоколы здравоохранения и меры социального дистанцирования.

Мужчина прошел тест на коронавирус 3 июня и получил положительный результат. Он умер через несколько дней. Сейчас на карантине находятся не менее сорока человек, которые с ним контактировали.

Двадцать из них, среди которых 7 членов семьи "целителя" также заразились COVID-19.

Официальные источники сообщают о, по меньшей мере, 29 таких "святых", которые предлагают подобные методы "лечения" коронавирусной инфекции.

По состоянию на 17 июня в Индии обнаружено 354 161 больного на коронавирус, 11 921 человек умер, 187 552 человек выздоровели.

В Индии более 354 тысяч случаев заражения коронавирусом / Фото Getty Images