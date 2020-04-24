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Мужчина, который одним из первых получит вакцину против коронавируса, о ее побочном действии

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Розробка вакцини проти коронавірусу / Unsplash

Один из первых добровольцев, которые получат вакцину от коронавирусной инфекции, рассказал о ее возможных побочных эффектах. Они включают похожие на грипп симптомы и повышенную температуру и могут продолжаться несколько дней.

Великобританец из Оксфордшира Симеон Куртье (Simeon Courtie) дал интервью телепрограмме "Доброе утро, Великобритания", пишет The Daily Mail.

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Он один из первых британцев, который пройдет через инъекции экспериментальной вакцины от COVID-19. По словам Симеона, он ожидает подхватить, в худшем случае, жар. Именно об этом говорят ученые, которые организуют эксперимент.

Клинические исследования начались 23 апреля, но мне первый укол проведут в следующую среду 29 апреля. Они думают, что у меня могут быть симптомы, похожие на грипп. В худшем случае, ломота в теле в течение нескольких дней и жар. Сначала мне сделают первый укол, а через месяц второй или даже третий, в зависимости от того, в какую группу меня определят,
– рассказал доброволец.

С 23 апреля вакцины против COVID-19 начали давать добровольцам. В эксперименте Оксфордского университета принимают участие несколько сотен человек, которые намеренно подвергают воздействию ослабленного коронавируса.

Считается, что вакцина поможет не только защититься от инфекции, но лечить ее. Результаты клинического исследования объявят уже этой осенью.


Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Великобритания Вакцинация Здоровье Лечение
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