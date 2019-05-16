Мужчина проглотил 116 гвоздей и выжил

47 Читати новину українською
Мужчина проглотил 116 гвоздей и выжил (иллюстрация)
Мужчина проглотил 116 гвоздей и выжил (иллюстрация) / norbord.com

В индийском городе Бунди врачи извлекли из органов пищеварения местного жителя более сотни гвоздей.

43-летнего пациента Бхола Шанкара (Bhola Shankar) доставили в больницу с жалобами на боль в животе, пишет Daily Mail.

Читайте также: Обнаружили смертельную собачью болезнь, которая передается человеку

Рентген показал, что в его желудке и кишечнике находится огромное количество посторонних предметов.

Мужчину направили на операцию, во время которой хирурги извлекли 116 пятисантиметровых гвоздей, куски металла и провода. Мужчина не смог объяснить, как они оказались в его организме.

Хірурги витягли 116 п'ятисантиметрових цвяхів у шлункуХирурги извлекли 116 пятисантиметровых гвоздей в желудке

Пациент находится в стабильном состоянии, его здоровью ничто не угрожает. По словам врача Анила Сайн (Anil Sain), который проводил операцию, мужчине повезло, что металлические гвозди не прокололи его органы. В противном случае это могло бы привести к смерти.

Брат Шанкара рассказал, что в последние два с половиной года мужчина принимал лекарства от психических заболеваний. Медики подозревают, что пациент страдает шизофренией.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
"Игра престолов" 8 сезон 6 серия: трейлер и новые промо-кадры эпизода
сегодня
50571
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Индия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Каковы полезные свойства растительного молока
10 мая 14:30 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 198
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 493
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 2051
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
4 мая 21:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 6303
Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
3 мая 19:01 Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
598
Новости
Больше новостей
Залиште відгук