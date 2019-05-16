Мужчина проглотил 116 гвоздей и выжил

В индийском городе Бунди врачи извлекли из органов пищеварения местного жителя более сотни гвоздей.

43-летнего пациента Бхола Шанкара (Bhola Shankar) доставили в больницу с жалобами на боль в животе, пишет Daily Mail.

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Рентген показал, что в его желудке и кишечнике находится огромное количество посторонних предметов.

Мужчину направили на операцию, во время которой хирурги извлекли 116 пятисантиметровых гвоздей, куски металла и провода. Мужчина не смог объяснить, как они оказались в его организме.

Хирурги извлекли 116 пятисантиметровых гвоздей в желудке

Пациент находится в стабильном состоянии, его здоровью ничто не угрожает. По словам врача Анила Сайн (Anil Sain), который проводил операцию, мужчине повезло, что металлические гвозди не прокололи его органы. В противном случае это могло бы привести к смерти.

Брат Шанкара рассказал, что в последние два с половиной года мужчина принимал лекарства от психических заболеваний. Медики подозревают, что пациент страдает шизофренией.

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