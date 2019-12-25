Мужчина умер после наркоза в больнице, еще шестеро пострадали

Шесть человек пострадали и один пациент умер после некачественного наркоза, который они получили во время операции в больнице.

Операцию проводили в больнице Днепропетровской области, пишут "Украинские новости".

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В период с 17 по 19 декабря в больнице во время хирургических операций использовался медицинский наркоз, от которого пострадали семь пациентов. Больные с тяжелыми осложнениями были доставлены в Днепровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где одна из пострадавших женщин скончалась,

– сообщили в местной полиции.

В полиции начали расследование по статье за ​​неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствии небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного.

Наркоз Наркоз – медикаментозное вмешательство в организм, которое помогает избежать болевого стресса. Ведь в ответ на болевой импульс в коре головного мозга проходит осознание боли, чтобы этого не допустить, нужно блокировать нервные окончания.



Наркоз не должен вызывать негативных реакций организма / Фото: Unsplash

В Техасе врачи используют гипноз вместо наркоза, чтобы успокоить пациентов при некоторых хирургических операциях при удалении опухолей. Тем самым снижается уровень использования лекарственных препаратов, вызывающих сильную зависимость.