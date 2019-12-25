Мужчина умер после наркоза в больнице, еще шестеро пострадали
Шесть человек пострадали и один пациент умер после некачественного наркоза, который они получили во время операции в больнице.
Операцию проводили в больнице Днепропетровской области, пишут "Украинские новости".
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В период с 17 по 19 декабря в больнице во время хирургических операций использовался медицинский наркоз, от которого пострадали семь пациентов. Больные с тяжелыми осложнениями были доставлены в Днепровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где одна из пострадавших женщин скончалась,
– сообщили в местной полиции.
В полиции начали расследование по статье за неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствии небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного.
Наркоз не должен вызывать негативных реакций организма / Фото: Unsplash
В Техасе врачи используют гипноз вместо наркоза, чтобы успокоить пациентов при некоторых хирургических операциях при удалении опухолей. Тем самым снижается уровень использования лекарственных препаратов, вызывающих сильную зависимость.
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