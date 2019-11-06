Мужчина умер, пытаясь съесть 50 яиц

42-летний индиец, житель штата Уттар-Прадеш умер, пытаясь на спор съесть 50 вареных яиц.

Как пишет Vice, Субхаш Йадав осилил лишь 41 яйцо, после чего потерял сознание, и его отвезли в больницу.

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Йадав гулял с товарищем по рынку, и тот сказал, что Йадав не сможет съесть 50 яиц в один присест, как сделал главный герой фильма "Хладнокровный Люк". Они поспорили на 2000 рупий (700 гривен).

Мужчина так и не пришел в сознание. Врачи не назвали точную причину смерти, но сказали, что она связана с перееданием. Члены семьи отказались комментировать эту ситуацию.

Похожий случай произошел в Австралии в 2012 году, когда мужчина на спор пил сырые яйца и умер на двадцать восьмом.



50 яиц могут иметь вес до 6 килограммов

50 яиц могут весить до шести килограммов, такого количества пищи организм не может переварить. Поэтому лучше избегать соревнований с едой, это может иметь смертельные последствия.

В чем опасность переедания?

А обычное переедание опасно тем, что перегружаются пищеварительные системы организма и возникает нехватка ферментов. Кроме того, есть риск создания слишком большого давления на клапаны, которые находятся между желудком и двенадцатиперстной кишкой, а также желудком и пищеводом.

Из-за этого может развиться недостаточность клапанов органов пищеварительной системы с прогрессированием осложнений. Когда пища не сможет удерживаться в нужном месте.

Также, из-за невозможности организмом переварить за один раз большую порцию пищи, переедание создает условия для развития дисбактериоза кишечника – пища туда поступает полу переваренная, и пользы от нее организм не получает.

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