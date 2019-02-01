Мужчина заразился опасной инфекцией после употребления немытого яблока

296 Читати новину українською
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / betterhealth.vic.gov.au

На Ивано-Франковщине зарегистрирован первый случай в 2019 году лептоспироза – инфекцию подцепил мужчина, который съел немытое яблоко.

Вероятно, фрукт был загрязнен экскрементами мыши, говорится на сайте Ивано-Франковского областного лабораторного центра.

Читайте также: Лептоспироз в Украине: симптомы болезни

Лаборатория обнаружила, что почти 5% мышей, которых отловили в населенных пунктах области и исследовали, были инфицированы лептоспирами.

 
Лептоспироз – что это?
Это опасное инфекционное заболевание, вызванное бактерией Leptospira. Без лечения лептоспироз может привести к поражению почек, поражению печени, менингиту (воспаление мембраны вокруг головного и спинного мозга) или даже смерти. Бактерия попадает в воду с мочой инфицированных животных, чаще всего – грызунов.

Отношение части граждан к мышам как к привычному "атрибуту" жилища часто приводит к заболеванию лептоспирозом и не только.

Симптоми лептоспірозу

Симптомы лептоспироза

Ведомство отметило, что мышевидные грызуны являются переносчиками до 40 различных инфекций, в частности чумы, бешенства, лептоспироза, листериоза, Ку-лихорадки, риккетсиозы.

Напомним, что 11 января умер 54-летний львовянин, у которого диагностировали тяжелую форму лептоспироза.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Адские сутки на Донбассе: ВСУ подверглись тяжелой потери, но уничтожили много оккупантов
сегодня
1076
Теги: Инфекция Здоровье Медицина Новости Ивано-Франковска
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
4 февраля 18:30 Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
Олександр Бевза 121
Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
4 февраля 14:00 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 707
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
1 февраля 18:00 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 579
Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
29 января 16:00 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
277
Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
28 января 16:00 Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
371
Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
10 января 16:02 Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
Олександр Бевза 1424
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук