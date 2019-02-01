Мужчина заразился опасной инфекцией после употребления немытого яблока
На Ивано-Франковщине зарегистрирован первый случай в 2019 году лептоспироза – инфекцию подцепил мужчина, который съел немытое яблоко.
Вероятно, фрукт был загрязнен экскрементами мыши, говорится на сайте Ивано-Франковского областного лабораторного центра.
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Лаборатория обнаружила, что почти 5% мышей, которых отловили в населенных пунктах области и исследовали, были инфицированы лептоспирами.
Отношение части граждан к мышам как к привычному "атрибуту" жилища часто приводит к заболеванию лептоспирозом и не только.
Симптомы лептоспироза
Ведомство отметило, что мышевидные грызуны являются переносчиками до 40 различных инфекций, в частности чумы, бешенства, лептоспироза, листериоза, Ку-лихорадки, риккетсиозы.
Напомним, что 11 января умер 54-летний львовянин, у которого диагностировали тяжелую форму лептоспироза.
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