Мужчины чаще женщин притворяются недоступными ради секса

Женщины в общении с потенциальными партнерами оказались прямолинейными, а мужчины – склонны к намекам.

Норвежские ученые пригласили 435 студентов принять участие в анонимном опросе, пишет PsyPost.

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Участников попросили вспомнить, когда они последний раз с кем-нибудь флиртовали: насколько привлекательными они чувствовали себя в тот момент, какой была реакция в ответ и по каким сигналам они это вычислили.



Парни более сдержаны на свиданиях

Студентки редко играли в недотрог: напротив, они иногда немного преувеличивали свою заинтересованность в сексе. Ребята же сдерживали свои желания.

Свидание могло закончиться сексом, если парень девушке очень понравился внешне. Что касается ребят, решающим фактором для них был их собственный опыт и как давно у них был секс.

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