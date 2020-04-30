Мужчины переносят COVID-19 еще тяжелее, чем считали раньше: новое исследование

Мужчины умирают от коронавируса более чем вдвое чаще женщин. Кроме того, они переносят коронавирус значительно хуже, чем специалисты думали ранее.

Согласно новому исследованию китайских врачей, опубликованному на Frontiers in Public Health, женщины и мужчины имеют одинаковые шансы заразиться коронавирусом. Однако у мужчин значительно чаще возникают осложнения и они чаще умирают.

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Врач Цзинькуй Ян из Пекинского госпиталя со своими коллегами из Уханьского объединенного госпиталя проанализировал анамнезы 1099 китайских пациентов с COVID-19 и 524 пациентов, которые ранее пострадали от еще одного вируса, вызывающего атипичную пневмонию – SARS.

Важно, что в выборку вошло примерно одинаковое количество женщин и мужчин одной возрастной группы, но более 70% из всех умерших пациентов были мужчинами. Так, исследователи в очередной раз подтвердили, что среди мужчин уровень смертности был примерно в два с половиной раза выше, чем среди женщин. Также ученые обнаружили, что аналогичная тенденция наблюдалась и в выборке пациентов с SARS.

Количество пациентов с легкой и средней, а также тяжелой и критической формой коронавируса / Frontiers in Public Health

Они отмечают, что белок ACE2, который помогает обеим болезням атаковать клетки организма человека, имеет тенденцию присутствовать у мужчин на более высоких уровнях, чем у женщин. Отметим, что уровень АСЕ2 существенно повышен у людей, страдающих диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями (еще две группы, которые в зоне повышенного риска).

Пока что недостаточно данных, чтобы понять, почему при атаках COVID-19 или SARS существуют гендерные различия. Для окончательного подтверждения результатов необходимо провести исследования более масштабного уровня. Однако эти предварительные данные уже можно принять во внимание для корректировки медицинских протоколов. Результаты проведенной работы указывают на необходимость отдельного наблюдения за мужчинами в период течения коронавируса.

Исследователи отмечают, что пожилым пациентам мужского пола необходимо предоставить возможность получить дополнительный уход и шанс оперативно попасть в отделение интенсивной терапии.

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