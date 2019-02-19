Мужчины по-другому реагируют на боль, чем женщины

Канадские психологи из Университета Макгилла в Монреале пришли к выводу, что мужчины имеют лучшую болевую память по сравнению с женщинами.

Участникам в возрасте от 18 до 40 лет, прикладывали к предплечью горячий предмет, температура которого постепенно росла, пишет Tages anzeiger.

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Эксперимент добровольцы могли в любое время прервать.

Через некоторое время участники должны были несколько раз сжать кулак, чтобы было достаточно болезненно. У добровольцев до этого руки были перетянуты манжетой (для автоматического измерения давления), которая мешала поставке конечности крови.

На следующий день эксперимент повторили. Мужчины чувствовали боль значительно сильнее, чем в прошлый раз. Их стресс-реакция также оказалась сильнее.

У женщин, наоборот, такого эффекта не наблюдалось. У женщин эксперимент казался менее болезненным, чем первый, как будто они к нему привыкли.

Болевая память оказалась зависимой от обстоятельств. Когда боль мужчинам наносил другой руководитель эксперимента в другом здании, они не чувствовали ее сильнее. А вот изменение обстоятельств для женщин не имели никакого значения.

Похожую взаимосвязь ученые решили изучить на грызунах. Ученые блокировали кратковременную память с помощью медикаментов. Их стресс-реакция на вторую болевую атаку оказалась такой же, как и в первый раз. То есть обстоятельства не привели в них негативных ожиданий.

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