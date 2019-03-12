Мужской климакс: симптомы и как побороть
Климакс – это период, когда в организме человека происходит гормональная перестройка, период постепенного снижения половой активности и интереса к сексу.
Все происходит из-за снижения функции половых желез, которые бы вырабатывали половые гормоны. Начало климакса у мужчин начинается примерно в возрасте 47-57 лет.
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А если у мужчины было замедленное половое развитие, то первые признаки снижения половой активности могут возникнуть уже в возрасте 28-36 лет.
- повышенная раздражительность,
- быстрая утомляемость,
- плохой сон, подавленность,
- беспокойство,
- апатия,
- слабость,
- неуверенность в себе.
- увеличение веса, а вес яичек уменьшается, усиливаются функции щитовидной железы.
Такие симптомы появляются из-за понижения уровня тестостерона. Известно, что после 40 лет у мужчин на 1% в год снижается уровень тестостерона в крови, соответственно, они становятся слабее не только физически, но и в плане потенции.
Физическая активность поможет сохранить потенцию
Что делать, чтобы отсрочить климакс?
Мужчине необходимо еще до 40 лет начать здоровый образ жизни, распрощаться с вредными привычками, начать активно заниматься спортом и заботиться о своем здоровье.
А при малейших изменениях, например, снижение потенции, нужно сразу обращаться к медикам за помощью. Ведь на начальном этапе возрастные заболевания можно вылечить.
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