Мужской климакс: симптомы и как побороть

Климакс – это период, когда в организме человека происходит гормональная перестройка, период постепенного снижения половой активности и интереса к сексу.

Все происходит из-за снижения функции половых желез, которые бы вырабатывали половые гормоны. Начало климакса у мужчин начинается примерно в возрасте 47-57 лет.

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А если у мужчины было замедленное половое развитие, то первые признаки снижения половой активности могут возникнуть уже в возрасте 28-36 лет.

Климакс у мужчин – симптомы повышенная раздражительность, быстрая утомляемость, плохой сон, подавленность, беспокойство, апатия, слабость, неуверенность в себе. увеличение веса, а вес яичек уменьшается, усиливаются функции щитовидной железы.

Такие симптомы появляются из-за понижения уровня тестостерона. Известно, что после 40 лет у мужчин на 1% в год снижается уровень тестостерона в крови, соответственно, они становятся слабее не только физически, но и в плане потенции.



Физическая активность поможет сохранить потенцию

Что делать, чтобы отсрочить климакс?

Мужчине необходимо еще до 40 лет начать здоровый образ жизни, распрощаться с вредными привычками, начать активно заниматься спортом и заботиться о своем здоровье.

А при малейших изменениях, например, снижение потенции, нужно сразу обращаться к медикам за помощью. Ведь на начальном этапе возрастные заболевания можно вылечить.

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