Мужской климакс: симптомы и как побороть

77 Читати новину українською
Климакс у мужчин
Климакс у мужчин / pixabay.com

Климакс – это период, когда в организме человека происходит гормональная перестройка, период постепенного снижения половой активности и интереса к сексу.

Все происходит из-за снижения функции половых желез, которые бы вырабатывали половые гормоны. Начало климакса у мужчин начинается примерно в возрасте 47-57 лет.

Читайте также: Преждевременная эякуляция: как сделать секс длиннее

А если у мужчины было замедленное половое развитие, то первые признаки снижения половой активности могут возникнуть уже в возрасте 28-36 лет.

 
Климакс у мужчин – симптомы
  1. повышенная раздражительность,
  2. быстрая утомляемость,
  3. плохой сон, подавленность,
  4. беспокойство,
  5. апатия,
  6. слабость,
  7. неуверенность в себе.
  8. увеличение веса, а вес яичек уменьшается, усиливаются функции щитовидной железы.

Такие симптомы появляются из-за понижения уровня тестостерона. Известно, что после 40 лет у мужчин на 1% в год снижается уровень тестостерона в крови, соответственно, они становятся слабее не только физически, но и в плане потенции.

Фізична активність допоможе зберегти потенцію
Физическая активность поможет сохранить потенцию

Что делать, чтобы отсрочить климакс?

Мужчине необходимо еще до 40 лет начать здоровый образ жизни, распрощаться с вредными привычками, начать активно заниматься спортом и заботиться о своем здоровье.

А при малейших изменениях, например, снижение потенции, нужно сразу обращаться к медикам за помощью. Ведь на начальном этапе возрастные заболевания можно вылечить.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Каникулы в Украине 2018 – 2019: расписание всех дат, когда отдыхают школьники
12 марта
38602
Теги: Здоровая жизнь Лечение Здоровье Новости Здоровье Секс Мужское здоровье
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
12 марта 14:00 Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
Олександр Бевза 133
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
10 марта 14:41 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 22167
Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
8 марта 11:01 Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
Яніна Ткачук 736
Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
7 марта 19:41 Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
348
Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
6 марта 19:41 Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
Юліана Вінтюк 8964
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук