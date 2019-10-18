Может ли музыка помочь в развитии детям с аутизмом

Музыка – это творческая среда, которая позволяет детям безопасно исследовать новое и быть спонтанными. Однако, может ли обучения музыки помочь детям с аутизмом в развитии и существует ли такая практика в Украине – читайте в материале Здоровье 24.

В Киеве начался проект Kids autism music, цель которого – развивать способности таких детей и помогать им в поисках новых друзей.

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Два месяца 12 детей в возрасте от 5 до 12 лет будут испытывать эффективность этой программы. Если Kids autism music принесет ожидаемые плоды, то уже в 2020 году к обучению смогут присоединиться новые участники.

Действительно музыка может помочь детям с аутизмом

Люди реагируют на музыку эмоционально. У людей с аутизмом завышена эмпатия, из-за чего они способны услышать то, что большинство из нас не слышат. В мире уже давно практикуется музыкальная терапия для людей и детей с аутизмом и аутичным спектром.

Исследования подтверждают, что в случае с детьми, именно пение может помочь им развить речь и компенсировать дефицит общения. Мелодичные и ритмичные паттерны позволяют ученикам с аутизмом систематизировать слуховую информацию и помогают запоминать сценарии, последовательности задач и учебную программу. Также музыка может помочь установить социальные и семейные связи с помощью общего интереса.

Результаты исследований музыкальной терапии показывают, что люди с аутизмом могут демонстрировать хорошие или даже отличные способности, по сравнению с обычными сверстниками. Наиболее убедительные доказательства, подтверждающие клинические преимущества музыкальной терапии, лежат в областях социально-эмоциональной отзывчивости и общения. У учащихся с аутизмом наблюдается повышенное послушание, они пытаются четко придерживаться всех советов, снижается тревожность и усиливается аргументированность утверждений.



Во время занятий музыки дети открываются для общения

Важно и то, что у этих людей отсутствуют стереотипы относительно музыки и вокала, а во время занятий взаимодействие со сверстниками усиливается.

Алексей Боголюбов – музикант и педагог “Для меня разные стили музыки также ассоциируются с разными чертами человеческого характера, а соответственно, с разным влиянием на человека. Например, классическую музыку я воспринимаю как настоящее лекарство. Джаз, в моем понимании, отвечает за интеллект"

Как проходит обучение

Детки один раз в неделю занимаются с профессиональными педагогами – представителями Киевского института музыки имени Р. Глиэра и консерватории. Каждый ребенок получает индивидуальный план обучения, а также обязательные задания по прослушиванию музыки. Музыкальная программа разнообразна: от классики до современной поп-музыки.

Мы очень ждали этого проект, ведь прослушивания состоялись год назад. Во время отбора нам предлагали подыгрывать музыканту на маракасах. А после прослушивания позволили прикоснуться к инструментам и даже попробовать на них поиграть. Мой сын был просто в восторге. Я очень надеюсь, что этот проект раскроет его музыкальные способности,

– рассказывает Светлана, мама ребенка, которы будет заниматься в музыкальной группе.



Детей с аутизмом будут учить азам фортепиано

Сначала детей будут учить азам фортепиано индивидуально и в группах. Впоследствии педагоги планируют ввести различные инструменты, чтобы найди подход к каждому и развивать навыки в зависимости от заинтересованности и природных способностей каждого ребенка, и обязательно – посещение живого концерта.

Наталия Мартиашвили – соорганизатор проекта “Наша главная задача – развить способности и социализировать особых детей с помощью звуков и музыки.”

Как возникла идея создания проекта

В 2017 году участники "Kot Agency Group" и "Sport for Peace" решили поэкспериментировать и сделать джазовый концерт для детей с аутизмом. Их реакция приятно удивила организаторов: агрессивно настроенные дети превратились в спокойных и внимательных, а пассивные в активных.

Джазовый концерт длился около часа, все внимательно слушали, а после завершения программы проявили интерес к музыкальным инструментам. И с тех пор команда пыталась найти любую возможность, чтобы подарить детям уроки музыки.

Организаторы проекта – МОО "Фонд помощи детям с синдромом аутизма "Ребенок с будущим", БО "Sport for peace" и "Kot Agency Group".



В Киеве детей с аутизмом учат музыке

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