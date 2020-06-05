МВД создаст группу, которая будет контролировать суррогатное материнство в Украине
Министерство внутренних дел Украины инициировало создание межведомственной рабочей группы по устранению правовых споров между украинским и иностранным законодательством в сфере суррогатного материнства.
Об этом сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины.
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Создадут группу правового регулирования суррогатного материнства
Сейчас законодательство Украины не позволяет качественно отрабатывать правонарушения в случаях суррогатного материнства, а также дает возможность для совершения мошенничества и других нарушений закона – фальсификации документов и нелегального пересечения границы,
– отметили в МВД.
В сообщении ведомства говорится, что часто так происходит из-за правовых коллизий между законодательством Украины и других государств, где рождение детей с помощью суррогатного материнства на правовом уровне запрещено.
Поэтому для усовершенствования законодательства в МВД планируют привлекать стейкхолдеров, прежде всего украинских, и представителей заинтересованных органов.
Для детального изучения вопроса и устранения пробелов в правовом регулировании по использованию вспомогательных репродуктивных технологий будет создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Нацполиции,
– говорится в сообщении.
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Почему в Украине подняли вопрос суррогатного материнства
- В сеть попало видео, в котором рассказали, что в Киеве в клиниках и больницах содержат около 90 младенцев, рожденных суррогатными матерями. Детей не могут отдать иностранцам из-за карантина.
- По словам Денисовой, суррогатное материнство в Украине – это проблема, которая требует немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести прежде всего к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан.
- В обществе стали активно обсуждать разрешение на суррогатное материнство в Украине. Многие люди выступили против, однако некоторые эксперты уверены – запрет на суррогатное материнство может дать зеленый сигнал черному рынку.