Министерство внутренних дел Украины инициировало создание межведомственной рабочей группы по устранению правовых споров между украинским и иностранным законодательством в сфере суррогатного материнства.

Об этом сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины.

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Создадут группу правового регулирования суррогатного материнства

Сейчас законодательство Украины не позволяет качественно отрабатывать правонарушения в случаях суррогатного материнства, а также дает возможность для совершения мошенничества и других нарушений закона – фальсификации документов и нелегального пересечения границы,

– отметили в МВД.

В сообщении ведомства говорится, что часто так происходит из-за правовых коллизий между законодательством Украины и других государств, где рождение детей с помощью суррогатного материнства на правовом уровне запрещено.

Поэтому для усовершенствования законодательства в МВД планируют привлекать стейкхолдеров, прежде всего украинских, и представителей заинтересованных органов.

Для детального изучения вопроса и устранения пробелов в правовом регулировании по использованию вспомогательных репродуктивных технологий будет создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Нацполиции,

– говорится в сообщении.

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