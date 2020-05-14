Мы видим только верхушку айсберга, – врач о количестве больных COVID-19 украинцев

Врач с опытом работы в наиболее опасных с эпидемиологической точки зрения странах мира Андрей Славуцкий заявил, что в Украине делают очень мало тестов на COVID-19. Именно это является причиной того, что статистика является невысокой, а за последние сутки вообще зафиксировали больше выздоровевших, чем новых больных.

Об этом Андрей Славуцкий рассказал в эфире 24 канала, а также заверил, что новость о большем количестве выздоровевших людей хорошая, но ожидаемая.

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"Меня волнует другое. Наши данные показывают, что уровень положительных результатов на тестирование очень высокий – примерно 35%. Это говорит о том, что недостаточное количество тестов проводится и мы видим только верхушку айсберга", – сказал Славуцкий.

Эпидемическое распространение инфекции продолжается, и и количество тестов, которое мы делаем, просто не можем сказать, на каком этапе распространения инфекции мы находимся,

– отметил эксперт.

Он объяснил, что в Украине делают примерно 8 тысяч тестов за сутки, в то же время, по данным ВОЗ, – таких тестов надо делать примерно 90 тысяч в день. "Именно поэтому мы очень далеки до того, чтобы контролировать эпидемию", – подытожил Славуцкий.



Чем отличаются тесты на COVID-19 / Инфографика 24 канала

Славуцкий также добавил, что во время ослабления карантинных ограничений люди должны быть очень осторожными, ведь будет большая вероятность подхватить вирус.

Риски при ослаблении карантина

Славуцкий заверил, что надо выходить из карантина, но делать это ответственно, ведь вирус передается воздушно-капельным путем. Именно поэтому самое главное – держать дистанцию.

Если держать дистанцию 1,5–2 метра, тогда риска заражения от других лиц нет,

– сказал эксперт.

Если после долгого сидения на карантине друзья начнут обниматься, целоваться – однозначно это приведет к распространению инфекции", – добавил Славуцкий.

Защищает ли маска и перчатки от заражения

Славуцкий заверил, что если человек чувствует себя плохо, кашляет, чихает – необходимо обязательно надевать маску, ведь в таком случае значительно уменьшается риск распространения инфекции.

Когда мы в маске – это нас не защищает от инфекции, но это уменьшает вероятность распространения, если этот человек инфицирован,

– объяснил врач.

Он добавил, что если человек не инфицирован – маска не помогает предотвращению заражения, но имеет определенные преимущества. "Мы меньше касаемся лица руками и себя ограничиваем", – сказал Славуцкий.



Как правильно носить маску / Инфографика 24 канала

Также врач отметил, что не видит смысла, чтобы люди носили маски на улице, когда гуляют на свежем воздухе. При соблюдении дистанции носить маску, по его мнению, не нужно. Также он отметил, что перчатки тоже не могут гарантировать безопасность.

Я не вижу необходимости постоянно в них (перчатках – 24 канал) ходить. Вы и в перчатках можете переносить инфекцию с одного места на другое,

– сказал врач.

Есть ли риск заразиться в ресторане

По словам Славуцкого, необходимость в перчатках есть именно у официантов и других работников гостинично-ресторанного бизнеса.

Если в ресторане официант обслуживает столик, при этом перед каждым клиентом меняет пару перчаток – это имеет смысл,

– заверил эксперт.

Он выразил надежду, что во время ослабления карантина бизнес будет ответственно относиться к эпидемии. "Официант обслуживает людей, наклоняется – сейчас это надо дистанцировать. Возможно, нужен дополнительный столик, где официант будет приносить еду, а люди после этого будут забирать", – предположил Славуцкий.

Он также отметил, что заразиться через посуду невозможно в том случае, если она проходит термическую обработку.