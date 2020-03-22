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Мы не можем сдержать ситуацию и уже не считаем мертвых, – медсестра о ситуации в Италии

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Медики в Италии работают в постоянном стрессе и напряжении из-за эпидемии Covid-2019, который проходит в стране. Многие из них заражаются и вынуждены оставаться дома, в то время в больницах остаются работать единицы.

Найгірша ситуація з хворими й надалі – на півночі Італії. Зокрема, – у Ломбардії, там ситуацію вже не спинити. Про це розповіла медсестра з Мілану Даніела. Вона лікує тяжкохворих коронавірусом у цьому регіоні. Відеозвернення медсестри оприлюднило "Настоящее время".

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"Ми працюємо в умовах тотальної надзвичайної ситуації. Проблема в тому, що багато хто з працівників лікарні перебувають вдома, оскільки їх тести на COVID дають позитивний результат. Так що нас тут залишаються одиниці, щоб займатися всім", – розповіла медпрацівниця про складність роботи.

Водночас, жінка повідомила, що в Мілані з дня на день має завершитися будівництво лікарні San Raffaele. Саме там прийматимуть пацієнтів в інтенсивній терапії з провінцій Бергамо і Брешія, де ситуація найскладніша. Лікарню зводять коштом пожертвувань.

Водночас, Даніела додає: медики увесь час працюють у стані сильного стресу і напруги.

Ми продовжуємо приймати важких пацієнтів з інших лікарень цієї провінції. На жаль, ми не можемо стримати ситуацію в Ломбардії. Там високий рівень зараження, і ми вже більше не рахуємо мертвих,
– додала жінка.

Відеозвернення медсестри з Мілана:

Увага! Місцева влада вирішила запровадити більш суворі карантинні заходи у регіоні Ломбардія через поширення Covid-2019. Там збираються заборонити людям займатися спортом на свіжому повітрі, закривають щотижневі ринки та зупиняють будівництва.

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Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Здоровье Жертвы Коронавирус Covid-19 Лечение Здоровье
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