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Мы не можем вмешиваться в дела церкви: Степанов попросил украинцев оставаться дома на праздники

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Максим Степанов / president.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев оставаться на пасхальные праздники дома. Ведь несмотря на физическую разделенность, духовно можно быть вместе. Также Степанов призвал не идти на пасхальную службу в храмы, а освящать кулич онлайн.

Об этом сообщил Максим Степанов в видеообращении к украинцам.

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Степанов отметил, что понимает, насколько долгожданной является Пасха для украинцев и что несмотря на карантин праздник должен состояться.

 
Максим Степанов
Со своей стороны правительство обеспечило простую доставку через Укрпочту уже освященных пасхальных куличей. Власть договорилась об онлайн и телевизионной трансляции церковных служений.

Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но можем просить вас оставаться дома, даже в праздник".

Степанов также отметил, что украинцы вынуждены на некоторое время быть разъединены физически, но не духовно.

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Молитва, семья, любовь к близким, вера — то, чего никто и ничто не может лишить,
– добавил Степанов.

Ведь из-за коронавируса в Украине 1248 людей проведут этот праздник в больнице, а 98 уже никогда не смогут отпраздновать Пасху.

 
Максим Степанов
“Я знаю, что какими бы разными мы не были, у нас всех есть одно общее желание – чтобы эти цифры скорее стали уменьшаться. И мы можем сделать это только вместе” .

Глава Минздрава попросил оставаться дома. Не потому что Минздрав рекомендует или врачи просят, а ради себя, ради своих близких и родных.

Смотрите видеообращение министра Минздрава Максима Степанова

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Пасха Здоровье Здоровая жизнь Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Религия
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