Мы не можем вмешиваться в дела церкви: Степанов попросил украинцев оставаться дома на праздники
Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев оставаться на пасхальные праздники дома. Ведь несмотря на физическую разделенность, духовно можно быть вместе. Также Степанов призвал не идти на пасхальную службу в храмы, а освящать кулич онлайн.
Об этом сообщил Максим Степанов в видеообращении к украинцам.
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Степанов отметил, что понимает, насколько долгожданной является Пасха для украинцев и что несмотря на карантин праздник должен состояться.
Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но можем просить вас оставаться дома, даже в праздник".
Степанов также отметил, что украинцы вынуждены на некоторое время быть разъединены физически, но не духовно.
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Молитва, семья, любовь к близким, вера — то, чего никто и ничто не может лишить,
– добавил Степанов.
Ведь из-за коронавируса в Украине 1248 людей проведут этот праздник в больнице, а 98 уже никогда не смогут отпраздновать Пасху.
Глава Минздрава попросил оставаться дома. Не потому что Минздрав рекомендует или врачи просят, а ради себя, ради своих близких и родных.
Смотрите видеообращение министра Минздрава Максима Степанова
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