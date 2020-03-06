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Мы не собираемся закрывать ни одно медицинское учреждение, – Шмыгаль

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Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что медицинская реформа будет продолжаться, но с иными приоритетами.

Об этом он заявил во время часа вопросов к новому правительству.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
"Мы прошли огромный путь к медицинской реформе, по субъективным оценкам 80% пути пройдено. Если сейчас возвращаться – это будет означать уничтожение системы здравоохранения. Мы будем двигаться вперед, нет другого пути, но будем ориентироваться на пациента и на врача. Поэтому у нас нет цели закрывать медицинские учреждения и увольнять медиков".

Он также добавил, что сеть больниц неотложной медицинской помощи уже определили. Это сделали по правительственной методике, а опорные больницы определены по критерию доступности скорой к ним.

Отвечая на вопрос о закрытии НСЗУ, он отметил, что это неправда и манипуляция.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Денис Шмыгаль Медицинская реформа Медицина
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