Мы остаемся здесь ради вас, – медики обратились к украинцам из-за коронавируса
Министерство здравоохранения в очередной раз призвало украинцев оставаться дома во время карантина.
Минздрав в фейсбуке опубликовал фото медицинских работников, которые держат в руках таблички с призывом не нарушать правила карантина из-за коронавируса.
Тем временем Киево-Печерская лавра игнорирует карантин и призывает обниматься: видео
Мы остаемся здесь ради вас. Пожалуйста, оставайтесь дома ради нас,
– призывали врачи.
На фото медицинские работники все одеты защитные маски и перчатки.
Минздрав отмечает, что такие меры нужны для того, чтобы все поскорее могли вернуться к нормальному ритму жизни.
Что известно о карантине в Украине
- Карантин продлится минимум до 3 апреля.
- Сейчас подтвердили 16 случаев заболевания коронавирусом, 2 из них – летальные.
- Из-за угрозы распространения коронавируса власть усилила ограничительные меры: закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожные, авиа, автобусные и междугородние пассажирские перевозки.
- Украинцам настоятельно рекомендуют оставаться дома.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии