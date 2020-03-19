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Мы остаемся здесь ради вас, – медики обратились к украинцам из-за коронавируса

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Министерство здравоохранения в очередной раз призвало украинцев оставаться дома во время карантина.

Минздрав в фейсбуке опубликовал фото медицинских работников, которые держат в руках таблички с призывом не нарушать правила карантина из-за коронавируса.

Тем временем Киево-Печерская лавра игнорирует карантин и призывает обниматься: видео

Мы остаемся здесь ради вас. Пожалуйста, оставайтесь дома ради нас,
– призывали врачи.

На фото медицинские работники все одеты защитные маски и перчатки.

Минздрав отмечает, что такие меры нужны для того, чтобы все поскорее могли вернуться к нормальному ритму жизни.

Что известно о карантине в Украине

  • Карантин продлится минимум до 3 апреля.
  • Сейчас подтвердили 16 случаев заболевания коронавирусом, 2 из них – летальные.
  • Из-за угрозы распространения коронавируса власть усилила ограничительные меры: закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожные, авиа, автобусные и междугородние пассажирские перевозки.
  • Украинцам настоятельно рекомендуют оставаться дома.

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Здоровье Новости Украины Карантин в Украине 2020 Лечение Медицина Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины
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