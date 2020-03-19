Мы остаемся здесь ради вас, – медики обратились к украинцам из-за коронавируса

Министерство здравоохранения в очередной раз призвало украинцев оставаться дома во время карантина.

Минздрав в фейсбуке опубликовал фото медицинских работников, которые держат в руках таблички с призывом не нарушать правила карантина из-за коронавируса.

Тем временем Киево-Печерская лавра игнорирует карантин и призывает обниматься: видео

Мы остаемся здесь ради вас. Пожалуйста, оставайтесь дома ради нас,

– призывали врачи.

На фото медицинские работники все одеты защитные маски и перчатки.

Минздрав отмечает, что такие меры нужны для того, чтобы все поскорее могли вернуться к нормальному ритму жизни.

Что известно о карантине в Украине

Карантин продлится минимум до 3 апреля.

Сейчас подтвердили 16 случаев заболевания коронавирусом, 2 из них – летальные.

Из-за угрозы распространения коронавируса власть усилила ограничительные меры: закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожные, авиа, автобусные и междугородние пассажирские перевозки.

Украинцам настоятельно рекомендуют оставаться дома.



Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канал