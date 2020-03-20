Мы столкнулись с мировой конкуренцией за медсредства и даже за врачей, – Шмыгаль

Украина столкнулась с серьезной конкуренцией на мировом рынке за медицинские средства, оборудование и даже за врачей, которые будут работать в условиях карантина.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Актуально Украина отменила пошлины на лекарства и оборудование из-за коронавируса

Мы работаем практически круглосуточно! Ситуация напряженная не только в Украине, но и во всем мире. Страны соревнуются даже за человеческий ресурс. Масок не хватает, производителей мало,

– заверил Шмыгаль.

По его словам, правительство контактирует со всеми странами и международными организациями относительно решения вопроса обеспечения украинцев всем необходимым.

Что известно об отмене пошлин на лекарства и оборудование из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом Кабинет министров отменил пошлины и НДС на определенный перечень лекарств и медицинского оборудования.

Так, Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышки.

Кроме того, правительство упростило порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса Украины. Такое решение будет действовать до 19 апреля 2020 года.

Коронавирус в Украине: последние новости

По состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 29 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.

Однако есть и хорошая новость – в Черновцах вылечили первого больного от коронавируса. Повторный тест, который провели мужчине, показал отрицательный результат. 20 марта его должны выписать из больницы, он вернется домой.

С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.

Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки.

На время карантина не работают все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала