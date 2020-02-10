Мы видим лишь верхушку айсберга, – ВОЗ о коронавирусе

Число подтвержденных заражений новым коронавирусом достигла 40 547 человек, 912 человек умерли, более 6 тысяч больных находятся в тяжелом состоянии. Это официальные данные, которые сообщает китайские власти. Однако, ученые убеждены, что проблема значительно масштабнее, а количество больных – выше.

Математическая модель распространения вируса, созданная учеными Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, говорит о том, что масштабы вируса в разы превышают официальную статистику.

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Официально – ситуация под контролем

Власти КНР демонстрируют достаточно позитивную картину борьбы с эпидемией: число новых заражений во всех провинциях за пределами эпицентра в провинции Хубэй снизилось вдвое – с 700-800 случаев в день до 400-450. Общее количество новых случаев инфицирования в стране также удержалось в пределах 4 тыс. в сутки, сейчас наблюдается медленная тенденция к снижению – примерно на 10% по сравнению с показателями 5-6 февраля.



Ученые обнаружили новый способ передачи коронавируса / Фото: Unsplash

Ученые уверяют, что настоящие данные скрывают

Однако научное сообщество сомневается в положительной динамике. В частности, ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней заверили, что пик эпидемии придется на середину февраля.

Только в Ухане заболеют около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тыс. человек,

– заявил автор модели Адам Кухарский.

Такая оценка кратно превышает текущие данные официальной статистики КНР и не включает оценку поражения вирусом населения Китая в других провинциях.

Свои сомнения в том, что врачи и власть транслируют реальную картину распространения вируса, выразил и гендиректор ВОЗ Тедрос Адха Гебреесус.

В воскресенье он написал в своем Twitter, что его беспокоят выявленные случаи распространения вируса 2019nCoV людьми, которые никогда не были в Китае.

Выявление небольшого числа таких случаев может указывать на более широкую передачу вируса от человека к человеку в других странах. Коротко говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга,

– добавил он.

Сейчас за пределами КНР темпы распространения вируса небольшие, но они могут ускориться в будущем, предупредил Гебреус. Он призвал все страны "воспользоваться окном возможностей", чтобы подготовиться к возможному проникновению инфекции.



Пик заболеваемости придется на середину февраля / Фото: Reuters

Окно возможностей означает возможность быстрой диагностики заболевания в лаборатории, отслеживание контактов и наличие других инструментов в арсенале здравоохранения.

Неприятным открытием для медиков стало подтверждение нового пути распространения коронавируса – он передается не только воздушно-капельным путем и через предметы, но и через фекалии и их испарения.

Этого следовало ожидать, ведь коронавирус относится к тому же семейству, что и SARS. В 2003 году во время эпидемии SARS через фекалии нескольких больных жителей произошло заражение сотен людей в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге. Поток теплого воздуха, выходящего из ванной больных, загрязнил десятки квартир и был доставлен ветром в соседние здания комплекса.

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