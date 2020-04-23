Мы все еще в начале пандемии коронавируса, – Меркель о прогнозах завершения карантина

Эпидемия коронавируса продолжается в Германии. Несмотря на то, что некоторые страны начали ослаблять карантин, Ангела Меркель убеждена, что это только начало.

Канцлер Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге заявила, что Германия все еще находится на начальной стадии пандемии коронавирус, и ей придется долго жить с ней, пишет Bild.

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Никто бы не хотел этого услышать. Мы не живем в финальной фазе пандемии, мы все еще в начале,

– сказала Меркель.

Канцлер считает, что при этом страна выиграла время для укрепления системы здравоохранения.

Ангела Меркель охарактеризовала ограничения основных прав в связи с пандемией коронавируса как "демократическое требование".

Она подчеркнула, что знает, насколько трудно переносить ограничения жителям Германии. Однако жесткие ограничения необходимы, чтобы пережить кризис.

По словам Меркель, пандемию коронавирус остановит только викцина.

Что известно о коронавирусе в Германии

По состоянию на 23 марта в Германии зафиксировали 150 648 случаев инфицирования, 5 315 человек умерли, а 103 300 – выздоровели.

Одним из факторов, который объясняет низкую смертность от коронавируса, является чрезвычайно большое количество тестов, проводимых в Германии.

В Германии согласовали план постепенного выхода из режима карантина, большинство ограничений будет действовать до 3 мая. Постепенно будут возобновлять занятия в школах.

В Германии начали испытать вакцину против коронавируса на людях.

В целом власти страны заявляют, что ситуация с пандемией контролируемая.

Как мир начинает выходить из жесткого карантина – читайте в материале 24 канала.