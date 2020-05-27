МЗ пытается это все разрушить: Супрун ответила на решение Степанова назначить председателя НСЗУ
Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что глава Минздрава Максим Степанов хочет назначить своего человека на пост главы Национальной службы здоровья Украины через "непонятные конкурсные процедуры и создание искусственных препятствий для людей извне и специалистов НСЗУ".
Об этом Ульяна Супрун написала на своей странице в фейсбуке.
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По ее словам, в последние дни продолжается системная и целенаправленная атака на Национальную службу здоровья.
Если коротко – Максим Степанов пытается назначить ручного человека на должность главы НСЗУ. Это делается через непонятные конкурсные процедуры и создание искусственных препятствий для людей извне и специалистов НСЗУ. Для этого были придуманы очень "специфические" условия подачи документов, а весь процесс проводится тихо и поспешно,
– подчеркнула она.
Супрун отметила, что НСЗУ – независимая организация, созданная в 2018 году, которая является распорядителем средств на медицинскую помощь. Без нее украинцы не знали бы о медицинской реформе, не имели своего семейного врача и не получали бы лекарства по программе "Доступные лекарства".
"Она разрабатывает адекватные требования для больниц, заключает договоры с теми, кто этим требованиям отвечает, и делает им выплаты за предоставленные медицинские услуги. Тарифы и правила – одинаковые и прозрачные для всех медучреждений", – пояснила экс-председатель Минздрава.
Однако сейчас, как написала Ульяна Супрун, "Минздрав пытается это все разрушить, сознательно вмешиваясь в работу учреждения с попытками управлять всем в ручном режиме".
Конечно, Минздраву не нравится, что существует организация с честной, профессиональной командой и руководством, которые не терпят "телефонного права", лжи и некомпетентности,
– сказала Супрун.