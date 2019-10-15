МЗ: Три из четырех упаковок лекарств, которые покупают украинцы, – отечественного производства
Советник Минздрава Александр Чумак рассказал, что три из четырех упаковок лекарств, которые потребляют украинцы, производят в Украине.
Александр Чумак рассказал "Украинской правде. Жизнь" о том, какую фармаполитику будет строить новое правительство.
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В частности, Александр Чумак отметил, что украинская фарма сверхмощная.
"3 из 4 упаковок потребляемых лекарственных средств – украинского производства. В деньгах это где-то 28%. И 1/4 – импорт, который стоит остальные 72% денег".
Это не только вопрос национальной безопасности, это и вопросы жесткого контроля качества того, что производится здесь. Теми уполномоченными лицами, которые несут административно-уголовную ответственность за качество.
Средневзвешенная стоимость одного лекарственного средства по сравнению с импортным отличается в 3,6 раза.
Если бы не было украинской фармы в том виде, который она имеет сейчас, государство тратило бы не 100 млрд, а где-то 250.
На вопрос журналистов о том, планируются ли льготы для украинской фармы, Александр Чумак ответил, что Минздрав на эти вещи не влияет.
"Все, что может сделать МЗ – создать список конкретных лекарственных средств, где производители – украинские, индийские, американские – будут четко понимать, что в государстве закупается такая структура лекарственных средств, а не лечится одно заболевание 8 различными типами, где никто ни за что не отвечает".
Как только это произойдет, мы получим потребность в нормальных лекарственных средствах. Это приведет к снижению стоимости лекарств. К примеру, Диклофенаков в Украине зарегистрировано 54. Среди них вероятно 65% – украинского производства. Будут конкурировать? Будут".
Следовательно, льготы будут предоставлены, если украинская фарма покажет, что конкурентоспособная и дальше будет держать этот процент.
Производители предлагают государству, кроме создания перечня, обеспечить собственным производством с Нацперечня более половины на сегодняшний день.
Гарантируют более низкие цены от тех, за которые сейчас закупаются за бюджетные средства. При этом просят 4-летнюю преференцию на зафиксированные цены. И есть основания для этого".
Около 2,5 ВВП обеспечивает украинская фарма. Из каждых 100 грн, приобретенных на рынке препаратов украинского производства, по разным оценкам, от 14 до 16% идет в бюджет.
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