На админгранице Донецкой области неизвестные делали людям "экспресс-тесты"

На границе Днепропетровской и Донецкой областей проводили якобы экспресс-тестирование на коронавирус COVID-19.

Об этом на брифинге в Краматорске сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко, передает hromadske.

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По его словам такую информацию он получил 30 марта.

Начальник отдела стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко "На одном из пунктов въезда в Донецкую область из Днепропетровской, людям предлагали сдать быстрый тест – брали каплю крови и затем фотографировали отрицательный тест со страницей паспорта и говорили: вы здоровы, можете ехать. Люди въехали, считали себя здоровыми – показывали, что у них есть этот отрицательный тест".

Он добавил, что для теста необходима сыворотка крови – для этого берется кровь из вены, которая центрифугируется, и только тогда делают тест. Поэтому сделать экспресс-тест прямо на улице невозможно.

Но до этого Черновицкие вирусологи показали тесты, для которых брали кровь из пальца, а не из вены.

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"Я не знаю, кто делал эти тесты людям. Мне позвонили из лабораторного центра Великоновоселковского района Донецкой области и сказали, что приезжают люди из-за границы и показывают в телефоне фотографию их паспорта и быстрого теста, который показывает, что они здоровы. Я просил, чтобы мне дали фотографию этого теста с паспортом, но мне сказали, что это персональные данные, и их мне не могут предоставить", – сказал Педенко.



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