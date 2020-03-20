На Буковине 1500 человек просят вообще не выходить из дома из-за коронавируса

В Черновицкую область вернулось 1500 украинцев из стран, где бушует коронавирус. Местные власти призывают их самоизолироваться.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга.

Также по теме: Вакцина от коронавируса: на какой стадии находятся разработки

Он попросил прибывших граждан встать на учет, поскольку сведения из Черновцов пока отсутствуют.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук "Мы надеемся на солидарность жителей Черновцов, городской власти, чтобы они также присоединились к учету таких лиц, поскольку сведения из Черновцов пока отсутствуют. Каждое такое лицо может быть потенциально тем лицом, которое переносит эту инфекцию. Насущная просьба ко всем максимально изолироваться и оставаться дома".

Также он попросил всех этих людей 2-3 недели находиться на самоизоляции, чтобы не подвергать других людей опасности.

По состоянию на 20 марта в Черновицкой области зафиксировали 15 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель среди всей Украине.



Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.