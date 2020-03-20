На Буковине 1500 человек просят вообще не выходить из дома из-за коронавируса
В Черновицкую область вернулось 1500 украинцев из стран, где бушует коронавирус. Местные власти призывают их самоизолироваться.
Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга.
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Он попросил прибывших граждан встать на учет, поскольку сведения из Черновцов пока отсутствуют.
Также он попросил всех этих людей 2-3 недели находиться на самоизоляции, чтобы не подвергать других людей опасности.
По состоянию на 20 марта в Черновицкой области зафиксировали 15 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель среди всей Украине.
Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала
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