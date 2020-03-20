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На Буковине 1500 человек просят вообще не выходить из дома из-за коронавируса

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В Черновицкую область вернулось 1500 украинцев из стран, где бушует коронавирус. Местные власти призывают их самоизолироваться.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга.

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Он попросил прибывших граждан встать на учет, поскольку сведения из Черновцов пока отсутствуют.

 
Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук
"Мы надеемся на солидарность жителей Черновцов, городской власти, чтобы они также присоединились к учету таких лиц, поскольку сведения из Черновцов пока отсутствуют. Каждое такое лицо может быть потенциально тем лицом, которое переносит эту инфекцию. Насущная просьба ко всем максимально изолироваться и оставаться дома".

Также он попросил всех этих людей 2-3 недели находиться на самоизоляции, чтобы не подвергать других людей опасности.

По состоянию на 20 марта в Черновицкой области зафиксировали 15 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель среди всей Украине.


Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Карантин в Украине 2020 Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Лечение Новости Черновцов
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