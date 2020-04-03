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На Буковине 8 человек выздоровели от COVID-19, – председатель Черновицкой ОГА

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8 буковинцев выздоровели от коронавируса / Getty images

По состоянию на 3 апреля в Черновицкой области зафиксировали 171 случай заболевания коронавирусом. К счастью, врачам удалось вылечить уже 8 человек.

Данные о выздоровлении буковинцев свидетельствуют о том, что лечение, которое применяют наши врачи, способно возвращать здоровье. Об этом в эфире 24 канала сказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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"К сожалению, зафиксированы также 4 летальных случая. Здесь мы говорим о совокупности различных болезней хронического характера или слишком поздняя стадия, когда люди обратились к врачам", – пояснил Осачук.

Среди тех пациентов, которые находятся в наших больницах, 5-в тяжелом состоянии. Один человек подключен к апарту искусственной вентиляции легких,
– добавил он.

Сергей Осачук о ситуации с коронавирусом на Буковине: видео

Внимание! По состоянию на 3 апреля в Украине зафиксированы 942 случая заражения COVID-19. Выздоровели 19 человек, 23 – к сожалению, умерли.

симптоми коронавірусу
Как отличить симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Автор: Юлия Гилей
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье Медицина Новости Черновцов
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