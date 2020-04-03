На Буковине 8 человек выздоровели от COVID-19, – председатель Черновицкой ОГА

По состоянию на 3 апреля в Черновицкой области зафиксировали 171 случай заболевания коронавирусом. К счастью, врачам удалось вылечить уже 8 человек.

Данные о выздоровлении буковинцев свидетельствуют о том, что лечение, которое применяют наши врачи, способно возвращать здоровье. Об этом в эфире 24 канала сказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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"К сожалению, зафиксированы также 4 летальных случая. Здесь мы говорим о совокупности различных болезней хронического характера или слишком поздняя стадия, когда люди обратились к врачам", – пояснил Осачук.

Среди тех пациентов, которые находятся в наших больницах, 5-в тяжелом состоянии. Один человек подключен к апарту искусственной вентиляции легких,

– добавил он.

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Внимание! По состоянию на 3 апреля в Украине зафиксированы 942 случая заражения COVID-19. Выздоровели 19 человек, 23 – к сожалению, умерли.



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