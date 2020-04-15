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На Буковине коронавирус обнаружили у недельного младенца

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На Буковине коронавирус обнаружили у недельного младенца / volyn24.com

В Черновицкой области 14 апреля зафиксировали 43 новых случая заражения COVID-19. Самому старшему больному 72 года, младшему – 7 дней.

О том, что на Буковине заболел недельный младенец, сообщила директор департамента коммуникаций Черновицкой ОГА Виктория Гатрич, пишет "Суспильне".

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По словам Гатрич, самому маленькому больному коронавирусом в Черновицкой области всего 7 дней. Болезнь младенец подхватил от матери, которая тоже была инфицирована COVID-19.

В целом в течение 14 апреля на Буковине обнаружили 43 новых случая инфицирования COVID-19. Самому старшему больному 72 года.

Коронавирус на Буковине: основное

  • Именно в Черновцах обнаружили первый случай болезни в Украине. Еще 3 марта коронавирусом заболел мужчина, который накануне путешествовал по Италии. Он уже выздоровел.
  • 13 марта в Черновцах из-за возможного распространения инфекции объявили чрезвычайную ситуацию.
  • А с 17 марта в городе полностью приостановили движение общественного транспорта.
  • С 1 апреля в области ввели особый режим въезда и выезда.
  • По состоянию на 15 апреля в Черновицкой области зафиксировали 589 случаев заражения коронавирусом.


Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Здоровье Карантин в Украине 2020 Лечение Новости Черновцов Дети
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