На Буковине обнаружили более тысячи случаев коронавируса

В Черновицкой области подтвердили еще 65 новых случаев заражения COVID-19. Всего коронавирусом в регионе заболело 1 тысяча 53 человека.

О количестве больных по состоянию на вечер 21 апреля в фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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21 апреля официально подтверждено еще 65 случаев заражения коронавирусом,

– отметил Осачук.

Поэтому теперь общая численность инфицированных в области – 1 тысяча 53 человека.

К слову, Буковина остается регионом, где сейчас обнаружили больше всего случаев заражения вирусом.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук о больных COVID-19 на Буковине: видео

Коронавирус в Черновицкой области: основное

Инфекция охватила 9 из 11 районов области.

От недуга умерли 8 человек.

Большинство больных – старшего возраста.

Из-за коронавируса в Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда.

Первый случай заражения COVID-19 в регионе обнаружили 3 марта. Заразился мужчина среднего возраста из Черновцов. Накануне он путешествовал по Италии. Больной уже выздоровел.





Важность карантина / инфографика 24 канала

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