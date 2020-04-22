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На Буковине обнаружили более тысячи случаев коронавируса

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Количество больных коронавирусом на Буковине – 1 тысяча 53 человека / dyvys.info

В Черновицкой области подтвердили еще 65 новых случаев заражения COVID-19. Всего коронавирусом в регионе заболело 1 тысяча 53 человека.

О количестве больных по состоянию на вечер 21 апреля в фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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21 апреля официально подтверждено еще 65 случаев заражения коронавирусом,
– отметил Осачук.

Поэтому теперь общая численность инфицированных в области – 1 тысяча 53 человека.

К слову, Буковина остается регионом, где сейчас обнаружили больше всего случаев заражения вирусом.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук о больных COVID-19 на Буковине: видео

Коронавирус в Черновицкой области: основное

  • Инфекция охватила 9 из 11 районов области.
  • От недуга умерли 8 человек.
  • Большинство больных – старшего возраста.
  • Из-за коронавируса в Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда.
  • Первый случай заражения COVID-19 в регионе обнаружили 3 марта. Заразился мужчина среднего возраста из Черновцов. Накануне он путешествовал по Италии. Больной уже выздоровел.



Важность карантина / инфографика 24 канала

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Черновцов Лечение Здоровье
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