На Буковине от коронавируса с разницей в день умерли двое молодых братьев

От коронавируса в Черновицкой области с разницей в день умерли двое молодых братьев. Младший брат умер 19 апреля, сегодня – 21 апреля скончался старший брат 25 лет, у которого также подозревали коронавирусную инфекцию, он 10 дней находился на искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил глава Чудейской объединенной территориальной общины Анатолий Пицул, пишет Черновицкий луч.

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21 апреля в Сторожинецкой ЦРБ с подозрением на COVID-19 умер 25-летний пациент из села Иживцы. Известно, что парень имел тяжелое течение коронавирусной болезни и был подключен к аппарату ИВЛ. Умерший буковинец – брат 19-летнего парня, который умер вечером 19 апреля.

У нас есть два брата, которые умерли от коронавируса, старший пробыл на инвазионной вентиляции легких более 10 дней. Еще сегодня в реанимации находится отец и бабушка ребят. В Иживцах двух братьев хоронят сегодня,

– сообщил Анатолий Пицул.

Результаты лабораторного тестирования на коронавирус еще неизвестны.

Важно! По состоянию на 21 апреля в Черновицкой области количество больных COVID-19 приблизилось к тысяче: заболевание подтвердили у 988 человек. Умерли из-за сложного течения коронавирусной болезни в области 8 буковинцев.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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