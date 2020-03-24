На Буковине подтвердили еще 13 случаев заболевания коронавирусом
Коронавирус в Черновицкой области 24 марта подтвердили еще у 13 человек. Таким образом, на сегодня на Буковине зафиксировано 38 инфицированных коронавиврусом.
Всем заболевшим коронавирусом на Буковине оказывают симптоматическое лечение, сообщил на брифинге председатель ОГА Сергей Осачук.
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Количество больных на коронавирус в населенных пунктах Буковины:
- Колинковцы – 12
- Хотин – 1
- Брусника – 7
- Лужаны – 4
- Великий Кучуров-2
- Иживцы - 1
- Залоговая-2
- Юрковцы – 1
- Каменка – 1
- Луковцы-1
- Топопривцы – 1
- Черновцы – 2
Заметим, что по состоянию на 100:00 24 марта в Украине было зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом. Умерли от недуга 3 человека.
Статистика заболевания и смертности от коронавирус в Украине:
Смотрите видеообращение Осачука относительно коронавируса на Буковине:
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