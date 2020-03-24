На Буковине подтвердили еще 13 случаев заболевания коронавирусом

Коронавирус в Черновицкой области 24 марта подтвердили еще у 13 человек. Таким образом, на сегодня на Буковине зафиксировано 38 инфицированных коронавиврусом.

Всем заболевшим коронавирусом на Буковине оказывают симптоматическое лечение, сообщил на брифинге председатель ОГА Сергей Осачук.

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Количество больных на коронавирус в населенных пунктах Буковины:

Колинковцы – 12

Хотин – 1

Брусника – 7

Лужаны – 4

Великий Кучуров-2

Иживцы - 1

Залоговая-2

Юрковцы – 1

Каменка – 1

Луковцы-1

Топопривцы – 1

Черновцы – 2

Заметим, что по состоянию на 100:00 24 марта в Украине было зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом. Умерли от недуга 3 человека.

Статистика заболевания и смертности от коронавирус в Украине:

Смотрите видеообращение Осачука относительно коронавируса на Буковине: