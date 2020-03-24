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На Буковине подтвердили еще 13 случаев заболевания коронавирусом

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Коронавирус в Черновицкой области 24 марта подтвердили еще у 13 человек. Таким образом, на сегодня на Буковине зафиксировано 38 инфицированных коронавиврусом.

Всем заболевшим коронавирусом на Буковине оказывают симптоматическое лечение, сообщил на брифинге председатель ОГА Сергей Осачук.

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Количество больных на коронавирус в населенных пунктах Буковины:

  • Колинковцы – 12
  • Хотин – 1
  • Брусника – 7
  • Лужаны – 4
  • Великий Кучуров-2
  • Иживцы - 1
  • Залоговая-2
  • Юрковцы – 1
  • Каменка – 1
  • Луковцы-1
  • Топопривцы – 1
  • Черновцы – 2

Заметим, что по состоянию на 100:00 24 марта в Украине было зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом. Умерли от недуга 3 человека.

Статистика заболевания и смертности от коронавирус в Украине:

Смотрите видеообращение Осачука относительно коронавируса на Буковине:

 

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Черновцов Лечение
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