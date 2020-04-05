На Буковине в реанимации находятся двое детей с подозрением на коронавирус

В реанимационном отделении Черновицкой областной детской больницы находятся двое детей с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

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"Состояние детей средне тяжелое, оба – на кислородной дотации", – пишут в Черновицкой ОГА.

Кроме того, отмечается, что в реанимации Глибоцкой центральной районной больницы трое пациентов. У одного из них COVID-19 уже диагностирован, у другого – подозрение. Еще один попал в медицинское учреждение ночью в тяжелом состоянии, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"В реанимационном отделении Черновицкой городской больницы №1 находятся трое больных. Состояние их стабильно тяжелое, у двух подтвержден коронавирус, у одного – подозрение", – добавили в источнике.



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