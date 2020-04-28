На Буковине возле больницы установили специальный тоннель, который убивает вирусы: фото, видео

В Черновицкой областной больнице установили тоннель, который убивает бактерии. Когда человек проходит сквозь него, на него распыляется специальный раствор для дезинфекции. Кроме того, врачи в городе Новоселица получили специальную капсулу для транспортировки больных с подозрением на коронавирус.

На территории Черновицкой областной больницы установили дезинфекционный тоннель, сообщили в фейсбуке местной ОГА.

Читайте также В Черновцах заработали продуктовые рынки несмотря на карантинные ограничения

Когда человек проходит сквозь него, на него распыляется специальный раствор, который убивает бактерии и вирусы,

– говорится в сообщении.

После завершения эпидемии коронавируса тоннель планируют переместить в инфекционное отделение областной клинической больницы. Пока такие устройства есть только в Черновцах и Днепре.

Тоннель на благотворительной основе разработали и установили представители предприятия химической промышленности – Василий Кулеш и Дмитрий Парасий.

На Буковине возле больницы установили специальный тоннель, который убивает вирусы

В Черновицкой областной больнице установили дезинфекционный тоннель: видео

Кроме того, врачи "скорой" в Новоселице получили специальный бокс для транспортировки больных с подозрением на COVID-19.

Что известно о боксе

Капсулу изготовили из герметичного материала. Она оснащена маской, приборами для подачи кислорода, компрессором и фильтром, который обеззараживает воздух.

Кроме того, в бокс встроили рукавицы-манжеты. Они позволяют проводить любые манипуляции без контакта с больным.

Весит капсула 16 килограммов.

Почти все ее детали – украинского производства.

Капсула для транспортировки больных с подозрением на коронавирус / пресс-служба Черновицкой ОГА

Обратите внимание! По состоянию на 28 апреля на Буковине зафиксировали 1 429 случаев инфицирования коронавирусом. Летальных случаев – 33, выздоровели 79 пациентов.