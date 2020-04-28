На Буковине возле больницы установили специальный тоннель, который убивает вирусы: фото, видео
В Черновицкой областной больнице установили тоннель, который убивает бактерии. Когда человек проходит сквозь него, на него распыляется специальный раствор для дезинфекции. Кроме того, врачи в городе Новоселица получили специальную капсулу для транспортировки больных с подозрением на коронавирус.
На территории Черновицкой областной больницы установили дезинфекционный тоннель, сообщили в фейсбуке местной ОГА.
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Когда человек проходит сквозь него, на него распыляется специальный раствор, который убивает бактерии и вирусы,
– говорится в сообщении.
После завершения эпидемии коронавируса тоннель планируют переместить в инфекционное отделение областной клинической больницы. Пока такие устройства есть только в Черновцах и Днепре.
Тоннель на благотворительной основе разработали и установили представители предприятия химической промышленности – Василий Кулеш и Дмитрий Парасий.
На Буковине возле больницы установили специальный тоннель, который убивает вирусы
В Черновицкой областной больнице установили дезинфекционный тоннель: видео
Кроме того, врачи "скорой" в Новоселице получили специальный бокс для транспортировки больных с подозрением на COVID-19.
Что известно о боксе
- Капсулу изготовили из герметичного материала. Она оснащена маской, приборами для подачи кислорода, компрессором и фильтром, который обеззараживает воздух.
- Кроме того, в бокс встроили рукавицы-манжеты. Они позволяют проводить любые манипуляции без контакта с больным.
- Весит капсула 16 килограммов.
- Почти все ее детали – украинского производства.
Капсула для транспортировки больных с подозрением на коронавирус / пресс-служба Черновицкой ОГА
Обратите внимание! По состоянию на 28 апреля на Буковине зафиксировали 1 429 случаев инфицирования коронавирусом. Летальных случаев – 33, выздоровели 79 пациентов.