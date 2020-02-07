24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

На ЧАЭС в реакторе нашли грибок, который может стать лекарством против облучения

3 Читати новину українською
Грибок в реакторе / unsplash.com

В ядерном реакторе Чернобыльской АЭС обнаружили грибок, который спокойно выдерживает самую мощную радиацию. Ученые предлагают использовать его как ингредиент для лекарства против радиации.

Штамм грибков, которые растут в чернобыльском атомном реакторе, поможет людям защищаться от опасных лучей, об этом пишет журнал Scientific American.

Также на тему: Чернобыль: 12 фактов об аварии, городе и животных

Чем особенный грибок?

В 1991 году через 5 лет после катастрофы на реакторе Чернобыльской АЭС на стенках нашли черный грибок, насыщенный гамма-лучами. Ученые были поражены находкой, они попытались выяснить, как этот организм выжил.

Грибок здатен переробляти радіацію
Грибок способен перерабатывать радиацию / unsplash.com

Оказалось, что он не только не боится радиации, но даже питается ею. А все вследствие огромного количества меланина – пигмента, который делает нашу кожу коричневой от загара. Именно он позволил грибку нормально поглощать вредные лучи и затем конвертировать их в химическую энергию.

Примерно таким же образом растения превращают углекислый газ и хлорофилл в кислород и глюкозу через фотосинтез. Грибок использует радиосинтез, и теперь его особенности могут помочь людям.

Как это может помочь человечеству?

По мнению исследователя из НАСА Катсура Венкатесварана (Kasthuri Venkateswaran), который экспериментирует с грибком Cryptococcus neoformans, его выделение поглощает радиацию, и производство на основе грибка лекарств может стать мощным барьером на пути вредных токсичных лучей.

Например, это поможет онкобольным пациентам во время облучения, операторам АЭС и пилотам самолетов не боятся радиоактивных лучей.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Сколько животных идет на изготовление одной шубы: инфографика
сегодня
630
Автор: Александр Бевза
Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Чернобыль Онкозаболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
6 февраля 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 784
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 6901
4 февраля 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
Олександр Бевза 2045
3 февраля 19:00 Как понять, что ваш ребенок склонен к суициду
4700
2 февраля 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 74415
Новости
Больше новостей
Залиште відгук