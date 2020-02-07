На ЧАЭС в реакторе нашли грибок, который может стать лекарством против облучения

В ядерном реакторе Чернобыльской АЭС обнаружили грибок, который спокойно выдерживает самую мощную радиацию. Ученые предлагают использовать его как ингредиент для лекарства против радиации.

Штамм грибков, которые растут в чернобыльском атомном реакторе, поможет людям защищаться от опасных лучей, об этом пишет журнал Scientific American.

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Чем особенный грибок?

В 1991 году через 5 лет после катастрофы на реакторе Чернобыльской АЭС на стенках нашли черный грибок, насыщенный гамма-лучами. Ученые были поражены находкой, они попытались выяснить, как этот организм выжил.



Грибок способен перерабатывать радиацию / unsplash.com

Оказалось, что он не только не боится радиации, но даже питается ею. А все вследствие огромного количества меланина – пигмента, который делает нашу кожу коричневой от загара. Именно он позволил грибку нормально поглощать вредные лучи и затем конвертировать их в химическую энергию.

Примерно таким же образом растения превращают углекислый газ и хлорофилл в кислород и глюкозу через фотосинтез. Грибок использует радиосинтез, и теперь его особенности могут помочь людям.

Как это может помочь человечеству?

По мнению исследователя из НАСА Катсура Венкатесварана (Kasthuri Venkateswaran), который экспериментирует с грибком Cryptococcus neoformans, его выделение поглощает радиацию, и производство на основе грибка лекарств может стать мощным барьером на пути вредных токсичных лучей.

Например, это поможет онкобольным пациентам во время облучения, операторам АЭС и пилотам самолетов не боятся радиоактивных лучей.

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