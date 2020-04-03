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На Черкасщине от коронавируса умер паломник-хасид из США

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В Черкасской области по состоянию на 3 апреля зафиксировали 56 случаев инфицирования коронавирусом. В Умани умер 47-летний гражданин США, который прибыл в Украину как паломник.

Мужчина приехал из Лондона 11 марта вместе с женой и 6 детьми. Его доставили в больницу 2 апреля 2020 года, где он умер. Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар.

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По его словам, иностранца похоронят в Украине, но при условии соблюдения соответствующих норм, утвержденных Минздравом. Об этом власти Черкасс договорились с послом Израиля и духовным лидером хасидов.

Будет соответствующая обработка и изоляция тела. До конца сегодняшнего дня (3 апреля – 24 канал) его похоронят с соблюдением всех традиций хасидов на кладбище в Умани,
– отметил Боднар.

Также председатель Черкасской ОГА добавил, что последние 2 недели в область систематически поступают средства индивидуальной защиты. Всего 6 учреждений здравоохранения полностью обеспечены всем необходимым. На область в целом есть 219 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Внимание! В городе Каменка зафиксировали вспышку коронавируса в Черкасской области, там заразились 28 человек. Также 1 пациент из Умани выздоровел.

Коронавірус
Напомним простые правила, как защититься от инфекции / Инфографика 24 канала

 

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Новости Украины Коронавирус в Украине Медицина Новости Черкасс
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