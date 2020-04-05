На Черниговщине от COVID-19 умер мужчина, сбежавший из больницы
В ночь на 4 апреля из Борзнянской районной больницы сбежал мужчина с подтвержденным диагнозом коронавируса. Полицейским и врачам все же удалось вернуть его в больницу, однако он умер.
Пока пациент был вне больницы, он ни с кем не контактировал. Уже на следующий день мужчина скончался от осложнений болезни, об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.
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К слову, умерший стал первой жертвой COVID-19 в регионе.
По состоянию на утро 5 апреля в Украине зафиксировали уже 1 251 случай заболевания коронавирусом. От инфекции умерли уже 32 человека, а 25 – смогли выздороветь. В Черниговской области зафиксировали 5 случаев инфицирования.
Где расположена Борзна
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