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На Черниговщине от COVID-19 умер мужчина, сбежавший из больницы

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У мужчины было подтверждено инфицирование коронавирусом / glavcom.ua

В ночь на 4 апреля из Борзнянской районной больницы сбежал мужчина с подтвержденным диагнозом коронавируса. Полицейским и врачам все же удалось вернуть его в больницу, однако он умер.

Пока пациент был вне больницы, он ни с кем не контактировал. Уже на следующий день мужчина скончался от осложнений болезни, об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

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К слову, умерший стал первой жертвой COVID-19 в регионе.

По состоянию на утро 5 апреля в Украине зафиксировали уже 1 251 случай заболевания коронавирусом. От инфекции умерли уже 32 человека, а 25 – смогли выздороветь. В Черниговской области зафиксировали 5 случаев инфицирования.

Где расположена Борзна

Міфи і правда
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
 

Автор: Вероника Климская
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Жертвы Полиция Новости Чернигова Лечение Здоровье
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