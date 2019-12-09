На Черниговщине отравились трое мальчиков: один умер

В Новгород-Северском районе Черниговской области из-за употребления неизвестного вещества отравились трое детей. Вероятно, что дети съели борщевик.

8 декабря детей госпитализировали в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Самый молодой из ребят, 2010 года рождения, скончался через несколько часов, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и обороны работы.

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Несчастный случай произошел в селе Стахорщина, Новгород-Северского района Черниговской области. Трое мальчиков, 2005, 2007 и 2010 года рождения отравились неизвестным веществом.

Их сразу госпитализировали в реанимацию в Новгород-Северскую центральную районную больницу, однако одного из детей врачам спасти не удалось.



По предварительной информации, дети съели борщевик

Вечером того же дня двух пострадавших ребят перевели в Черниговскую областную детскую больницу в состоянии средней тяжести.

Как сообщает Укринформ, со ссылкой на пресс-секретаря областной полиции Юлию Ковтун, по предварительной информации, дети съели корень борщевика и запили его водой из реки. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются, следователи открыли уголовное дело.

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