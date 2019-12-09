На Черниговщине отравились трое мальчиков: один умер

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Отравление на Черниговщине / Unsplash

В Новгород-Северском районе Черниговской области из-за употребления неизвестного вещества отравились трое детей. Вероятно, что дети съели борщевик.

8 декабря детей госпитализировали в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Самый молодой из ребят, 2010 года рождения, скончался через несколько часов, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и обороны работы.

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Несчастный случай произошел в селе Стахорщина, Новгород-Северского района Черниговской области. Трое мальчиков, 2005, 2007 и 2010 года рождения отравились неизвестным веществом.

Их сразу госпитализировали в реанимацию в Новгород-Северскую центральную районную больницу, однако одного из детей врачам спасти не удалось.

Діти на чернігівщині отруїлись борщівником
По предварительной информации, дети съели борщевик

Вечером того же дня двух пострадавших ребят перевели в Черниговскую областную детскую больницу в состоянии средней тяжести.

Как сообщает Укринформ, со ссылкой на пресс-секретаря областной полиции Юлию Ковтун, по предварительной информации, дети съели корень борщевика и запили его водой из реки. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются, следователи открыли уголовное дело.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Жертвы Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Черниговская область Новости Чернигова Криминальные новости Дети Отравление
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