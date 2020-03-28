На Черниговщине зафиксировали первый случай коронавируса
ПЦР-тест подтвердил первый случай коронавируса в Черниговской области. Больной находится под наблюдением врачей.
Глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко в фейсбуке сообщил, что больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы.
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Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Андрей Прокопенко отметил, что уже определен первый круг контактных лиц, все они находятся в самоизоляции.
По словам главы области, самоизоляцию контролируют полицейские.
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