24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

На Черниговщине зафиксировали первый случай коронавируса

- Читати новину українською

ПЦР-тест подтвердил первый случай коронавируса в Черниговской области. Больной находится под наблюдением врачей.

Глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко в фейсбуке сообщил, что больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы.

Обратите внимание К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, - откровенное интервью с вирусологом

Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Андрей Прокопенко отметил, что уже определен первый круг контактных лиц, все они находятся в самоизоляции.

По словам главы области, самоизоляцию контролируют полицейские.

Сейчас в Украине официально подтвердили 310 случаев заболевания коронавируса, 5 – летальных. Правительство продлило карантин до 24 апреля.

карантин україна заборони коронавірус обмеження
Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе 27 марта: Киев могут закрыть, в мире почти 600 000 инфицированных
сегодня
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Чернигова
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
26 марта 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
Новости
Больше новостей
Залиште відгук