На что потратят 135 миллионов долларов от Всемирного банка: объяснение Минздрава
Всемирный банк предоставит Украине 135 миллионов долларов на поддержку медицины и противодействие коронавирусу. Минздрав Украины потратит эти деньги на закупку оборудования и финансирование больниц.
В частности, 35 миллионов долларов министерство выделит на борьбу с COVID-19 в Украине. Об этом глава ведомства Максим Степанов рассказал на брифинге Минздрава.
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20 миллионов потратят на закупку необходимых материалов и оборудования для преодоления коронавируса.
Еще 15 миллионов – для дополнительного финансирования медицинских учреждений, участвующих в выявлении и лечении случаев COVID-19.
Также Степанов отметил, что Украина закупит 838 аппаратов искусственной вентиляции легких за счет кредита Европейского инвестиционного банка.
Отметим, что за последние сутки в Украине зарегистрировали 392 новых случая заражения коронавирусом. Поэтому, по состоянию на утро 15 апреля в стране обнаружили 3764 случая COVID-19.
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