На что стоит обратить внимание при выборе сухофруктов

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На что стоит обратить внимание при выборе сухофруктов
На что стоит обратить внимание при выборе сухофруктов / Фото из открытых источников

Натуральные сухофрукты – это те, которые высушены солнцем и имеют неяркий внешний вид. Основная их ценность заключается в том, что при их естественном высушивании сохраняется множество различных витаминов и микроэлементов.

Нутрициолог Светлана Никитчук назвала критерии, по которым нужно выбирать сухофрукты.

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1. Изюм

Должен продаваться с плодоножкой.

Горсть изюма не должна слипаться при сжатии.

Сухофрукт должен быть черного или светло-коричневого цвета

Эксперт отметила, что на рынках 99% светлого изюма обработаны серой для придания ему привлекательного золотисто-желтого цвета

2. Курага

Должна быть невзрачной, матовой

Цвет – бледно-желтый, но не ядовито оранжевый.

3. Финики

С косточкой полезнее, чем без нее.

Выбирайте финики матовые с бледной окраской.

Купуйте фініки з кісточкою
Покупайте финики с косточкой

4. Инжир

Сухофрукты должны быть мягкими, без ярко бежевого или коричневого цвета.

Слегка приплюснутой формы.

Если наблюдается белый налет, то это нормально, это глюкоза, которая придает плоду сладкий привкус.

5. Чернослив

Выбирайте чернослив матово-черного цвета.

Сухофрукт должен быть без горечи, с насыщенным сладким вкусом.

Не покупайте глянцевый чернослив

Если чернослив имеет кофейный оттенок, то его предварительно обработали кипятком. Часть витаминов в нем разрушилась, и на вкус он горчит.

Обратите внимание: полезные для здоровья сухофрукты имеют непрезентабельный вид – они матовые, сморщенные, не яркие.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание
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