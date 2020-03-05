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На Днепропетровщине госпитализировали семью из 6 человек: подозрение на коронавирус

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В Днепропетровской области по подозрению в коронавирусе госпитализировали 6 человек. Все больные являются членами одной семьи. Первым заболел мужчина, вернувшийся из Италии.

Об этом сообщила заместитель управления здравоохранения Кривого Рога Александра Лукьяненко, сообщили Украинские Новости.

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У мужа (отец семьи), беременной женщины (мать), трех детей и еще одной женщины (мать отца) появились симптомы острой респираторной инфекции кашель и повышенная температура.

26 февраля мужчина приехал из Италии.

Семью перевезут в Криворожскую инфекционную больницу для детального обследования и лечения.

Предварительный диагноз – острое респираторное заболевание.

Главное о случае коронавируса в Украине

  • Сейчас коронавирус обнаружили только у одного украинца –черновчанина. Он вместе с женой путешествовал в Италию через Румынию. Жена зараженного украинца находится на обсервации.
  • Образцы анализов 4 буковинцев с подозрением на коронавирус 4 марта отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие covid-19.
  • Тем временем Черновицкая городская власть дала распоряжение дезинфицировать весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавируса. Кроме того, месяц будет проводиться дезинфекция подъезда дома в Черновцах, где проживает зараженный коронавирусом мужчина.
  • Из-за ситуации с коронавирусом, по всей Черновицкой области в школах, колледжах и высших учебных заведениях ввели карантин. Детские сады не закрыли, но советуют не посещать.


Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Днепропетровская область Медицина Новости Здоровье Лечение
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