На Днепропетровщине объявили эпидемию гриппа
В Днепропетровской области с 31 января объявлена эпидемия гриппа. Количество больных внезапно возросло.
Об этом сообщают в Днепропетровской областной государственной администрации.
Также по теме: В Украине массово закрывают школы на карантин: список областей
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Днепропетровской области превысила эпидемический порог. За последнюю неделю количество больных возросло на 44% – к врачам обратились более 26,5 тысячи человек, большинство из них – дети. 99 тысяч школьников отправили на карантин.
- Резкое повышение температуры тела до 38,5 ℃;
- Боли в мышцах и суставах;
- Выраженная головная боль;
- Слабость и усталость;
- Сухой кашель;
- Заложенность носа.
Также сообщается, что из-за роста заболеваемости 191 школу закрыли на карантин.
Самый эффективный способ не заболеть гриппом – вакцинация. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной. Прививки лучше всего делать в начале эпидемического сезона, но если не успели – не повредит вакцинация и в любой другой период эпидемии.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.