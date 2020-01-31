На Днепропетровщине объявили эпидемию гриппа

В Днепропетровской области с 31 января объявлена эпидемия гриппа. Количество больных внезапно возросло.

Об этом сообщают в Днепропетровской областной государственной администрации.

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Днепропетровской области превысила эпидемический порог. За последнюю неделю количество больных возросло на 44% – к врачам обратились более 26,5 тысячи человек, большинство из них – дети. 99 тысяч школьников отправили на карантин.

Грипп – симптомы Резкое повышение температуры тела до 38,5 ℃;

Боли в мышцах и суставах;

Выраженная головная боль;

Слабость и усталость;

Сухой кашель;

Заложенность носа.

Также сообщается, что из-за роста заболеваемости 191 школу закрыли на карантин.

Самый эффективный способ не заболеть гриппом – вакцинация. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной. Прививки лучше всего делать в начале эпидемического сезона, но если не успели – не повредит вакцинация и в любой другой период эпидемии.

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